Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в эфире 24 Канала сказал, что за провокацией России стоит именно Китай. Он объяснил, для чего Пекину нужно "протестировать" реакцию Запада на атаку на Польшу.

Свитан отметил, что важно, какой будет реакция Запада и НАТО на дроновую атаку на Польшу.

На эту реакцию сейчас хочет посмотреть Владимир Путин и Си Цзиньпин. Россия направила агрессию на страну Альянса именно после контакта с главой Китая,

– пояснил военный эксперт.

В начале 2022 года Путин так же поговорил с Си Цзиньпином, получил указания и после этого начал полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому, по мнению полковника ВСУ в запасе, за Россией стоит Китай.

Он напомнил, что за несколько дней до атаки на Польшу, 7 сентября, российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии – страны НАТО – в районе острова Вайндлоо. Однако реакции Запада на это не было. После этого полетели российские дроны в Польшу.

Причем это были ударные беспилотники, которые попали по гражданскому зданию. А дальше полетят ракеты – если не будет достойного ответа стран НАТО. Или россияне могут сунуться в страны Балтии, в частности, в Эстонию,

– подчеркнул он.

Однако в этом есть и положительный момент, по мнению военного эксперта, – по крайней мере поляки начали сбивать российские дроны. Потому что, когда на территорию Польши залетела ракета Х-55 в 2023 году, то ее даже не сбили.

Также это свидетельствует об усилении российско-китайской экспансии, и в конце концов она заставит Европу прибегнуть к серьезным действиям. Поэтому Западу нужно сейчас включить санкционный механизм против России и согласовать его с США. Однако реальное действие имеют именно санкции Малюка, Буданова и "Мадьяра",

– отметил Роман Свитан.

В то же время надо понимать, что за этими провокациями стоит Китай, которому важно посмотреть на реакцию НАТО. Если после инцидента в Польше не будет жесткого ответа России, то, по его словам, вскоре полетят беспилотники, ракеты подводные и надводные дроны на Тайвань. А если начнется конфликт в регионе, то он коснется также Южной Кореи и Японии и даже Австралии.

Поэтому, резюмировал он, сейчас важно, что заявят именно европейские страны-члены НАТО по поводу вторжения в их воздушное пространство.

