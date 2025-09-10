Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в ефірі 24 Каналу сказав, що за провокацією Росії стоїть саме Китай. Він пояснив, для чого Пекіну потрібно "протестувати" реакцію Заходу на атаку на Польщу.

Чому Росія атакувала Польщу після повернення Путіна з Китаю?

Світан наголосив, що важливо, якою буде реакція Заходу та НАТО на дронову атаку на Польщу.

На цю реакцію зараз хоче подивитись Володимир Путін та Сі Цзіньпін. Росія спрямувала агресію на країну Альянсу саме після контакту з главою Китаю,

– пояснив військовий експерт.

На початку 2022 року Путін так само поговорив з Сі Цзіньпіном, отримав вказівки та після цього розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Тому, на думку полковника ЗСУ в запасі, за Росією стоїть Китай.

Він нагадав, що за кілька днів до атаки на Польщу, 7 вересня, російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір Естонії – країни НАТО – в районі острова Вайндлоо. Проте реакції Заходу на це не було. Після цього полетіли російські дрони у Польщу.

Причому це були ударні безпілотники, які влучили по цивільній будівлі. А далі полетять ракети – якщо не буде достойної відповіді країн НАТО. Або росіяни можуть сунутися у країни Балтії, зокрема, в Естонію,

– наголосив він.

Проте у цьому є й позитивний момент, на думку військового експерта, – принаймні поляки почали збивати російські дрони. Тому що, коли на територію Польщі залетіла ракета Х-55 у 2023 році, то її навіть не уразили.

Також це свідчить про посилення російсько-китайської експансії, і зрештою вона змусить Європу вдатися до серйозних дій. Тому Заходу потрібно зараз включити санкційний механізм проти Росії та узгодити його із США. Проте реальною дію мають саме санкції Малюка, Буданова та "Мадяра",

– відзначив Роман Світан.

Водночас треба розуміти, що за цими провокаціями стоїть Китай, якому важливо подивитися на реакцію НАТО. Якщо після інциденту в Польщі не буде жорсткої відповіді Росії, то, за його словами, невдовзі полетять безпілотники, ракети підводні та надводні дрони на Тайвань. А якщо розпочнеться конфлікт в регіоні, то він торкнеться також Південної Кореї та Японії і навіть Австралії.

Тому, резюмував він, зараз важливо, що заявлять саме європейські країни-члени НАТО щодо вторгнення у їхній повітряний простір.

