Польша закрывала аэропорты: какова обстановка после атаки БпЛА
- Ночью 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, что привело к закрытию нескольких аэропортов.
- Аэропорт Шопена в Варшаве около 8:30 утра сообщил об открытии воздушного пространства, однако ожидаются задержки рейсов из-за ситуации.
Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили более десятка российских дронов. Сообщалось о закрытии нескольких аэропортов.
Какая обстановка в аэропортах Польши, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналистку Татьяну Николаенко в эфире телемарафона.
Что происходит в аэропорту Варшавы?
Как отметила Татьяна Николаенко, на самом деле нельзя сказать, что аэропорт Варшавы закрыт. Инфраструктура внутри продолжает работать, а люди и дальше приезжают на регистрацию.
Пока не вылетает ни один рейс. Если посмотреть на табличку у меня за спиной, то там вся она выглядит так, когда рейсы опаздывают,
– добавила она.
Журналистка говорит, что поляки спокойно реагируют на ситуацию. Люди просто сидят на полу, ждут своего рейса. В то же время никто не о чем не информирует, стюарды ничего не говорят о том, что происходит.
"Я поняла, что что-то происходит не так, только с того, что появилось сообщение, что опаздывает рейс. Каких-то дополнительных объявлений по аэропорту относительно ситуации нет", – указала Татьяна Николаенко.
Аэропорт вышел с коммуникацией
В конце концов около 8:30 утра аэропорт Шопена в Варшаве сообщил, что воздушное пространство было открыто.
Однако, учитывая ситуацию, связанную с ограничениями и закрытием воздушного пространства, следует ожидать осложнений и задержек рейсов, которые могут длиться весь день.
Актуальный статус рейсов просим проверять на сайте аэропорта, подробную информацию можно получить непосредственно у перевозчиков,
– говорится в заявлении аэропорта.
Что известно о российских дронах в Польше?
В Польше из-за нарушения воздушного пространства российскими дронами остановили работу четыре аэропорта – Жешув-Ясенка (EPRZ), Люблин-Свидник (EPLB) и два в Варшаве.
Польское военное командование привело авиацию и наземную ПВО в состояние высокой готовности.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что граница их страны нарушили более десятка российских беспилотников.
Оперативное командование ВС Польши уже заявило о завершении операции против российских БпЛА, вторгшихся в воздушное пространство страны. Помощь в сбивании дронов оказали самолеты НАТО и Нидерландов.