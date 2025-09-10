Польща закривала аеропорти: яка обстановка після атаки БпЛА

Вночі 10 вересня повітряний простір Польщі порушили більше десятка російських дронів. Повідомлялося про закриття кількох аеропортів.

Яка обстановка в аеропортах Польщі, повідомляє 24 Канал з посиланням на журналістку Тетяну Ніколаєнко в ефірі телемарафону.

Дивіться також Польща вперше відбивається від російських "Шахедів": все, що відомо

Що відбувається в аеропорту Варшави?

Як зауважила Тетяна Ніколаєнко, насправді не можна сказати, що аеропорт Варшави закритий. Інфраструктура всередині продовжує працювати, а люди й далі приїжджають на реєстрацію.

Поки що не вилітає жоден рейс. Якщо подивитися на табличку у мене за спиною, то там вся вона виглядає так, коли рейси запізнюються,

– додала вона.

Журналістка каже, що поляки спокійно реагують на ситуацію. Люди просто сидять на підлозі, чекають свого рейсу. Водночас ніхто не про що не інформує, стюарди нічого не говорять про те, що відбувається.

"Я зрозуміла, що щось відбувається не так, тільки з того, що з'явилося повідомлення, що запізнюється рейс. Якихось додаткових оголошень по аеропорту щодо ситуації немає", – вказала Тетяна Ніколаєнко.

Аеропорт вийшов з комунікацією

Зрештою близько 7 години ранку аеропорт Шопена у Варшаві повідомив, що повітряний простір було відкрито.

Однак, з огляду на ситуацію, пов'язану з обмеженнями та закриттям повітряного простору, слід очікувати ускладнень та затримок рейсів, які можуть тривати весь день.

Актуальний статус рейсів просимо перевіряти на сайті аеропорту, детальну інформацію можна отримати безпосередньо у перевізників,

– йдеться у заяві летовища.