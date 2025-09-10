Какая обстановка в аэропортах Польши, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналистку Татьяну Николаенко в эфире телемарафона.

Что происходит в аэропорту Варшавы?

Как отметила Татьяна Николаенко, на самом деле нельзя сказать, что аэропорт Варшавы закрыт. Инфраструктура внутри продолжает работать, а люди и дальше приезжают на регистрацию.

Пока не вылетает ни один рейс. Если посмотреть на табличку у меня за спиной, то там вся она выглядит так, когда рейсы опаздывают,

– добавила она.

Журналистка говорит, что поляки спокойно реагируют на ситуацию. Люди просто сидят на полу, ждут своего рейса. В то же время никто не о чем не информирует, стюарды ничего не говорят о том, что происходит.

"Я поняла, что что-то происходит не так, только с того, что появилось сообщение, что опаздывает рейс. Каких-то дополнительных объявлений по аэропорту относительно ситуации нет", – указала Татьяна Николаенко.