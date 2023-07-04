Ударил ножом в грудь: в Польше задержали подозреваемого в убийстве украинца

Польские правоохранители задержали 20-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве гражданина Украины в Хелме.

Подозреваемого доставили в отделение полиции. Его допросят по поводу убийства украинца.

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Может получить пожизненное заключение

В поисках виновника преступления в Польше подняли весь состав полиции. Из Люблина привезли служебную собаку.

Задержали 20-летнего мужчину. Его доставят в прокуратуру и допросят. Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Что известно об убийстве украинца в Польше