Ударил ножом в грудь: в Польше задержали подозреваемого в убийстве украинца

4 июля 2023, 08:52
Читати новину українською

Источник:

Wiadomosci

Польские правоохранители задержали 20-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве гражданина Украины в Хелме.

Подозреваемого доставили в отделение полиции. Его допросят по поводу убийства украинца.

Читайте также Изуродованное тело украинца нашли в Польше: первые детали жестокого преступления

Может получить пожизненное заключение

В поисках виновника преступления в Польше подняли весь состав полиции. Из Люблина привезли служебную собаку.

Задержали 20-летнего мужчину. Его доставят в прокуратуру и допросят. Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Читайте также Острие украинского удара: для чего создали Гвардию наступления и какие задачи она выполняет

Что известно об убийстве украинца в Польше

  • В ночь с пятницы на субботу 1 июля на автостанции в польском Хелме на улице Волынской совершили нападение на украинца.
  • По неофициальным данным польского информационного портала, нападающий нанес четыре удара ножом в район груди. После этого скрылся с места преступления.
  • Окровавленного 36-летнего мужчину обнаружили уже без признаков жизни.
  • На месте работала бригада скорой помощи. К сожалению, спасти украинца не удалось.

Автор: Юлія Лобурак