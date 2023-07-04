Вдарив ножем у груди: в Польщі затримали підозрюваного у вбивстві українця
4 липня 2023, 08:52Читать новость на русском
Джерело:Wiadomosci
Польські правоохоронці затримали 20-річного чоловіка. Його підозрюють у вбивстві громадянина України в Хелмі.
Підозрюваного доставили до відділку поліції. Його допитають щодо вбивства українця.
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Може отримати довічне ув'язнення
На пошуки винуватця злочину в Польщі підняли весь склад поліції. З Любліна привезли службового собаку.
Затримали 20-річного чоловіка. Його доставлять у прокуратуру та допитати. Підозрюваному загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.
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Що відомо про вбивство українця в Польщі
- У ніч з п'ятниці на суботу 1 липня на автостанції у польському Хелмі на вулиці Волинській скоїли напад на українця.
- За неофіційними даними польського інформаційного порталу, нападник завдав чотири удари ножем в район грудей. Після цього втік з місця злочину.
- Закривавленого 36-річного чоловіка знайшли вже без ознак життя.
- На місці працювала бригада швидкої допомоги. На жаль, врятувати українця не вдалося.