Вдарив ножем у груди: в Польщі затримали підозрюваного у вбивстві українця

Польські правоохоронці затримали 20-річного чоловіка. Його підозрюють у вбивстві громадянина України в Хелмі.

Підозрюваного доставили до відділку поліції. Його допитають щодо вбивства українця.

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Може отримати довічне ув'язнення

На пошуки винуватця злочину в Польщі підняли весь склад поліції. З Любліна привезли службового собаку.

Затримали 20-річного чоловіка. Його доставлять у прокуратуру та допитати. Підозрюваному загрожує покарання аж до довічного ув'язнення.

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Що відомо про вбивство українця в Польщі