Поспорили об оккупированном Крыме: в Польше задержали украинца, подозреваемого в убийстве

В Польше в Белостоке 2 июля нашли тело 48-летнего украинца. Впоследствии по подозрению в убийстве задержали его соотечественника. Предварительной причиной ужасного преступления стал спор.

Правоохранители сообщили, что убитый украинец погиб от ножевых ранений. В доме в это время находились двое белорусов. Они приехали работать в строительной компании.

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Мужчину нашли нетрезвым возле дома

Полиция начала разыскивать четвертого жителя дома. Именно его подозревали в преступлении и он скрылся. Сбежал мужчина недалеко – его обнаружили пьяным в кустах рядом с домом.

Своей вины задержанный 41-летний украинец не признает. Он говорит, что ничего не помнит, ведь был пьяным. Однако, пишут польские СМИ, вероятно, что перед убийством мужчины поспорили из-за оккупированного Крыма.

Если суд признает мужчину виновным в убийстве, ему может грозить от 8 до 25 лет тюрьмы или даже пожизненное лишение свободы.

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В Польше задержали украинца, издевавшегося над матерью

Отметим, ранее в польском городе Каменна-Гура задержали 31-летнего украинца. Он долгое время издевался над собственной матерью и угрожал ее убить. Кроме того, от агрессии мужчины страдала и его сожительница.