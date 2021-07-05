Посперечались про окупований Крим: в Польщі затримали українця, підозрюваного у вбивстві

У Польщі у Білостоку 2 липня знайшли тіло 48-річного українця. Згодом за підозрою у вбивстві затримали його співвітчизника. Попередньою причиною жахливого злочину стала суперечка.

Правоохоронці повідомили, що вбитий українець загинув від ножових поранень. У будинку у цей час перебували двоє білорусів. Вони приїхали працювати у будівельній компанії.

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Чоловіка знайшли нетверезим біля будинку

Поліція почала розшукувати четвертого мешканця будинку. Саме його підозрювали у злочині і він зник. Утік чоловік недалеко – його виявили нетверезим у кущах поруч з будинком.

Своєї провини затриманий 41-річний українець не визнає. Він каже, що нічого не пам'ятає, адже був п'яним. Проте, пишуть польські ЗМІ, ймовірно, що перед вбивством чоловіки посперечались через окупований Крим.

Якщо суд визнає чоловіка винним у вбивстві, йому може загрожувати від 8 до 25 років ув'язнення або навіть довічне позбавлення волі.

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В Польщі затримали українця, що знущався з матері

Зазначимо, раніше у польському місті Каменна Гура затримали 31-річного українця. Він впродовж тривалого часу знущався з власною матері та погрожував її вбити. Окрім того, від агресії чоловіка страждала і його співмешканка.