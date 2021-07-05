Крім того, зловмисник вчиняв домашнє насильство щодо своєї 31-річної співмешканки. Його матері – 54 роки.

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Українець знущався над матір’ю і співмешканкою в Польщі: деталі

Протягом останніх кількох місяців він тричі потрапляв до поля зору поліції саме через знущання над обидвома жінками. Після першого затримання чоловік отримав заборону наближатися до своєї матері та співмешканки й контактувати з ними.

Однак цю заборону він проігнорував, тому його заарештували. За ґратами він провів понад три місяці: від кінця січня до початку травня 2021 року.

Після виходу з-під арешту українець взявся за старе й почав знову фізично та морально знущатися переважно зі своєї матері. Зауважимо, що чоловік повністю перебував на її утриманні. Адже сам ніде не працював і його вагітна співмешканка теж не працювала.

Бив і ображав свою матір

Як зауважили у польській поліції, 31-річний чоловік постійно ображав свою матір, погрожував вбити її. Крім того, виділяв їй їжу та не давав користуватися окремими кімнатами.

Шарпав її та бив кулаками по голові й тілі, завдаючи численних травм,

– додали правоохоронці.

За їхніми словами, під час останнього затримання громадянин України навіть почав душити жінку й схопився за ножа, погрожуючи їй убивством.

У зв'язку з цим суд взяв чоловіка під тимчасовий арешт на 3 місяці, поки триватиме слідство. Якщо його вину доведуть, йому загрожує навіть до 10 років в'язниці.

Зверніть увагу! Нещодавно в Польщі 24-річний українець підірвав будинок, який належав молодому подружжю. Сталося це у день їхнього весілля. Внаслідок інциденту одна стіна повністю впала, а на інших – пішли тріщини. За даними ЗМІ, українець підірвав будівлю на замовлення.