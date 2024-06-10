Готовили убийство полицейского и местного депутата: на Полтавщине задержали вооруженную банду
Источник:Национальная полиция Украины
Правоохранители в Полтавской области задержали участников вооруженной банды, которые готовили убийство полицейского и местного депутата. Кроме этого, злоумышленники занимались вымогательством несуществующих долгов с граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины в понедельник, 10 июня. Там также рассказали, кто организовал деятельность этой вооруженной банды.
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На Полтавщине задержали банду, которая готовила убийство полицейского и депутата
В Национальной полиции рассказали, что кроме этого, доказали причастность 7 фигурантов к убийству жителя Кременчуга и покушению на еще одного местного жителя. Там добавили, что обвиняемые "специализировались" на вымогательстве несуществующих долгов с граждан.
По данным правоохранителей, организовал деятельность вооруженной банды 48-летний криминальный авторитет. Как отмечается, одним из участников стал 22-летний родной сын лидера, который и должен был совершить убийство.
"В начале февраля 2024 года полицейские обезвредили деятельность банды и задержали ее участников", – отметили в Нацполиции.
В Полтавской области задержали вооруженную банду / Фото Национальной полиции
На Полтавщине вооруженная банда готовила убийство полицейского и местного депутата / Фото Национальной полиции
В Полтавской области задержали банду, которая готовили убийство полицейского и депутата / Фото Национальной полиции
Также в полиции обнародовали кадры задержания злоумышленников.
Правоохранители задержали вооруженную банду, готовившую убийство: смотрите видео
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