Бывший спецпредставитель США оценил, может ли Трамп отказаться от помощи Украине

Трамп вряд ли полностью прекратит поддержку Украины, поскольку ее поражение станет катастрофой для его президентства, хуже афганского провала Джо Байдена. Наибольшее беспокойство вызывает возможная потеря американской разведывательной поддержки.

Бывший Специальный представитель США в переговорах по Украине Курт Волкер объяснил 24 Каналу, что Европа и Украина должны как можно быстрее создавать собственные резервные разведывательные возможности.

Решится ли Трамп прекратить поддержку Украины?

Если президент Трамп решит полностью прекратить поддержку Украины, даже несмотря на вклад европейских союзников, то ответственность за возможное поражение Украины ляжет именно на него.

В воскресенье, 30 ноября, украинская и американская делегации провели переговоры, во время которых обсудили дальнейшие шаги для достижения справедливого и длительного мира.

"Я думаю, что он вряд ли это сделает. Когда его спросили о конечном сроке после того, как пришлось отказаться от плана Стива Уиткоффа и согласовывать что-то другое с Марко Рубио, он ответил, что конечного срока нет. Он просто будет продолжать добиваться мирного соглашения", – подчеркнул Волкер.

США, скорее всего, и в дальнейшем будут предоставлять разведывательную и сопутствующую поддержку Украине. В то же время Европа вместе с Украиной должны как можно быстрее развивать собственные резервные разведвозможности, в частности космические системы, что требует много денег и времени.

Европа уже инвестирует, но нет причин ждать или оставаться зависимыми от США – Европа все равно должна создавать собственную резервную систему безопасности,

– отметил Волкер.

Что еще известно о заявлениях и действиях Трампа по мирному плану?