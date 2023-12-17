Механизмы есть: как Евросоюз может обойти вето Орбана относительно помощи Украине
Виктор Орбан заявил, что у Венгрии будет еще 75 возможностей, чтобы заблокировать вступление Украины в ЕС. Кроме этого, он обещал продолжать ветировать решение о выделении нашему государству 50 миллиардов евро.
Европейский Союз имеет разные механизмы для того, чтобы обойти вето венгерского премьера. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, отметив, что речь идет о финансовых и политических инструментах.
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Как обойти вето Орбана
Финансовые инструменты для этого достаточно просты. К примеру, если не удастся выделить средства непосредственно из бюджета ЕС, то их можно передать Украине напрямую с финансовых счетов других государств. Таким образом, мы получим практически то же финансирование. Более того, сможем увидеть, какая маленькая доля в общей казне принадлежит Орбану и его стране.
Кроме того, можно применить политический диалог. Также нужен разговор с Орбаном о том финансировании, которое Венгрия получает от Европейского Союза. К примеру, накануне саммита ему предоставили 10 миллиардов заблокированных средств.
"Орбан и венгерские дипломаты пытаются сохранить возможность для торга через деньги, диалог. Орбан – реваншист. Он хочет "перепрошить" прошлое, которое ему не нравится. Хочет вернуться в ту Венгрию, о которой когда-то читал в книгах", – заметил Николай Давидюк.
Однако политик все-таки разрешил голосование за членство Украины в ЕС. Поэтому можно предположить, что дальнейшая история с этой страной будет сложной, но ее удастся решить.
Политически для этого много инструментов внутри самого ЕС. К примеру, истории с коррупцией. У Орбана их очень много и мы это видим,
– добавил политолог.
Также ЕС может изменить некоторые бюрократические механизмы. Не стоит исключать и того, что на рейтинг Орбана будут влиять разные обстоятельства.
"Не надо думать, что он так крепко стоит на ногах и может обыграть всю Европу. У некоторых политиков их медийное присутствие значительно больше, чем они есть на самом деле. А что касается ЕС, то это мощная структура, которая может находить правильные решения, когда этого хочет", – подчеркнул Давидюк.
Позиция Орбана по отношению к Украине
- С Украиной начнутся переговоры по членству в ЕС. Соответствующее решение было принято 14 декабря в Брюсселе. Во время голосования премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показательно вышел из зала. Так он пытался показать свое несогласие. Впрочем, решение приняли без него, ведь делегата вместо себя политик не оставил.
- Впоследствии стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц предложил Орбану взять короткий тайм-аут и выпить кофе. Так другие страны смогли прийти к общему решению и проголосовать за членство Украины. По словам Шольца, Орбан не долго думал над предложением и сразу согласился.
- Венгрия продолжает блокировать предоставление помощи Украине из бюджета ЕС. Этот вопрос обсуждали на саммите 14 – 15 декабря. Большинство лидеров готовы пересмотреть бюджет и внести изменения, чтобы выделить необходимое финансирование до 2027 года. Однако Виктор Орбан настаивает на том, что средства для Украины можно закладывать только в краткосрочной перспективе.