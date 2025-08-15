Сил обороны осуществили огневое поражение морского порта "Оля" в Астраханской области России. Враг использует этот объект как важный логистический пункт снабжения товаров военного назначения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что известно о поражении морского порта "Оля"?

В Генштабе ВСУ сообщили о поражении морского порта "Оля", что в Астраханской области. Это произошло в четверг, 14 августа.

В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары, 14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение морского порта “Оля” (Астраханская область России),

– сообщили там.

Генштаб подчеркивает, что этот объект противник использует как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана.

Так, в соответствии с имеющейся информацией, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к "Шахедам" и боеприпасами из Ирана.

Сейчас результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военный потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины", – отметили в Генштабе.

К слову, в ночь на 14 августа Силы обороны Украины также нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО Лукойл-Волгограднефтепереработка), что обеспечивает армию страны-агрессора нефтепродуктами.

Указывалось, что попадания ударных дронов вызвали на заводе сильные пожары.