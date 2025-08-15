Оккупанты также теряют немало техники. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что известно о потерях россиян на 15 августа
- Личного состава – около 1 068 040 (+940) человек,
- танков – 11 106 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 133 (+3);
- артиллерийских систем – 31 498 (+40);
- РСЗО – 1 467 (+1);
- средств ПВО – 1 207 (+0);
- самолетов – 422 (+1);
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 51 190 (+147);
- крылатых ракет – 3 558 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 58 596 (+140);
- специальной техники – 3 940 (+3).
Потери врага на 15 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, в ночь на 14 августа Силы обороны Украины нанесли поражение по Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу (ООО Лукойл-Волгограднефтепереработка), что обеспечивает российскую армию нефтепродуктами.
Попадания ударных БПЛА вызвали на заводе сильные пожары.