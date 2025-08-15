Окупанти також втрачають чимало техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про втрати росіян на 15 серпня

  • Особового складу – близько 1 068 040 (+940) осіб,
  • танків – 11 106 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 133 (+3);
  • артилерійських систем – 31 498 (+40);
  • РСЗВ – 1 467 (+1);
  • засобів ППО – 1 207 (+0);
  • літаків – 422 (+1);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 190 (+147);
  • крилатих ракет – 3 558 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 58 596 (+140);
  • спеціальної техніки – 3 940 (+3).


Втрати ворога на 15 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, у ніч проти 14 серпня Сили оборони України завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.