Окупанти також втрачають чимало техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Дивіться також Поблизу Зміїного зник російський Су-30СМ: у морі знайшли уламки літака
Що відомо про втрати росіян на 15 серпня
- Особового складу – близько 1 068 040 (+940) осіб,
- танків – 11 106 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 133 (+3);
- артилерійських систем – 31 498 (+40);
- РСЗВ – 1 467 (+1);
- засобів ППО – 1 207 (+0);
- літаків – 422 (+1);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 190 (+147);
- крилатих ракет – 3 558 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58 596 (+140);
- спеціальної техніки – 3 940 (+3).
Втрати ворога на 15 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ
До слова, у ніч проти 14 серпня Сили оборони України завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.
Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.