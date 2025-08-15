Окупанти також втрачають чимало техніки. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Що відомо про втрати росіян на 15 серпня

Особового складу – близько 1 068 040 (+940) осіб,

танків – 11 106 (+2);

бойових броньованих машин – 23 133 (+3);

артилерійських систем – 31 498 (+40);

РСЗВ – 1 467 (+1);

засобів ППО – 1 207 (+0);

літаків – 422 (+1);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 190 (+147);

крилатих ракет – 3 558 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 58 596 (+140);

спеціальної техніки – 3 940 (+3).



Втрати ворога на 15 серпня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

До слова, у ніч проти 14 серпня Сили оборони України завдали ураження по Волгоградському нафтопереробному заводу (ТОВ Лукойл-Волгограднєфтєпєрєработка), що забезпечує російську армію нафтопродуктами.

Влучання ударних БпЛА спричинили на заводі сильні пожежі.