Воины подразделения "Призраки" ГУР МО Украины во время недавней операции на территории временно оккупированного полуострова Крыма поразили одну из самых ценных радиолокационных станций для российской армии.

Под удар попала РЛС 98Л6 "Енисей", которая является штатным радаром для ЗРК С-500 "Прометей". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Там показали видео.

Что в ГУР говорят об уничтожении РЛС?

Воины подразделения "Призраки" поразили одну из самых ценных радиолокационных станций в арсенале России. Редкая и дорогостоящая РЛС "Енисей" входит в состав российского комплекса противовоздушной обороны С-500 "Прометей".

В то же время эти системы, согласно обнародованной информации, также могут использоваться с вражескими комплексами С-400 "Триумф".

Поражение "Енисея" – существенный удар по возможностям системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Борьба продолжается,

Поражение "Енисей" в Крыму: смотрите видео

Напомним, ранее о поражении этой РЛС сообщили в OSINT-сообществе "КиберБорошно". Эта станция прошла испытания в 2020 – 2021 годах и, согласно открытым данным, поступила на вооружение России в 2021 – 2022 годах.