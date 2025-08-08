Под удар попала РЛС 98Л6 "Енисей", которая является штатным радаром для ЗРК С-500 "Прометей". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Там показали видео.

Что в ГУР говорят об уничтожении РЛС?

Воины подразделения "Призраки" поразили одну из самых ценных радиолокационных станций в арсенале России. Редкая и дорогостоящая РЛС "Енисей" входит в состав российского комплекса противовоздушной обороны С-500 "Прометей".

В то же время эти системы, согласно обнародованной информации, также могут использоваться с вражескими комплексами С-400 "Триумф".

Поражение "Енисея" – существенный удар по возможностям системы ПВО российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Борьба продолжается,

– говорится в сообщении.

Поражение "Енисей" в Крыму: смотрите видео

Напомним, ранее о поражении этой РЛС сообщили в OSINT-сообществе "КиберБорошно". Эта станция прошла испытания в 2020 – 2021 годах и, согласно открытым данным, поступила на вооружение России в 2021 – 2022 годах.