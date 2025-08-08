Під удар потрапила РЛС 98Л6 "Єнисей", яка є штатним радаром для ЗРК С-500 "Прометей". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Там показали відео.

Що у ГУР кажуть про знищення РЛС?

Воїни підрозділу "Примари" уразили одну з найцінніших радіолокаційних станцій в арсеналі Росії. Рідкісна і дороговартісна РЛС "Єнісей" входить до складу російського комплексу протиповітряної оборони С-500 "Прометей".

Водночас ці системи, згідно з оприлюдненою інформацією, також можуть використовувати із ворожими комплексами С-400 "Тріумф".

Ураження "Єнисея" – суттєвий удар по спроможностях системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. Боротьба триває,

– ідеться у повідомленні.

Ураження "Єнисей" у Криму: дивіться відео

Нагадаємо, раніше про ураження цієї РЛС повідомили в OSINT-спільноті "КіберБорошно". Ця станція пройшла випробування у 2020 – 2021 роках і, згідно з відкритими даними, надійшла на озброєння Росії у 2021 – 2022 роках.