Через нього росіяни перекидали особовий склад і техніку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 3 окрему важку механізовану "Залізну бригаду".
Як ЗСУ знищили міст, яким користувалися росіяни?
Росіяни самі замінували міст, ймовірно, боячись прориву українських підрозділів. Але, як зауважили у ЗСУ, таки "щось пішло не за планом".
Ще одна унікальна бойова операція – перша така в історії "Залізної бригади". Один FPV-дрон знищив бетонний міст!
– написали у бригаді.
ЗСУ знищили міст росіян: дивіться відео
До нього дісталися наші оператори FPV-дронів та підірвали його. БпЛА став детонатором для закладених росіянами мін.
"Закладені протитанкові міни ТМ-62 стали гарним подарунком для батальйону ударних безпілотників (ББпАК). Дрон з вибухівкою фактично став детонатором. В результаті — епічна картина!" – прокоментували свою успішну операцію українські військові.
Відомо, що ворог через цей міст уже тривалий час перекидав особовий склад та техніку.