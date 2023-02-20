Импорт не поможет: как Украине создать самый большой в мире строительный рынок

В 2014 году правительство Индии инициировало программу индустриальных инвестиций Make in India. Локализацию производства там определили условием заключения любых контрактов с госфинансированием. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 Канала.

Послевоенные вызовы для Украины

Год спустя страна с объемом прямых иностранных инвестиций в 60,1 миллиарда долларов опередила США и Китай. А к концу 2017 года – поднялась на 42 позиции в индексе ведения бизнеса и на 32 – в индексе глобальной конкурентоспособности.

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Опыт Make in India поучителен для Украины, которая после завершения войны окажется большим инвестиционным хабом. Его доминантой в последующие 10 – 15 лет станет самый большой в мире строительный рынок. Он может стать для Украины как экономическим драйвером, так и биржевой площадкой для освоения бюджетов на импортные персонал и стройматериалы.

В интересах Украины – сформировать правила вхождения на этот рынок по принципу Make in Ukraine. Определив локализацию приоритетом и предложив субъектам четкие инвестиционные форматы. Но прежде нужно ответить на ряд послевоенных вызовов.

Главные – преодоление дефицита строительных материалов и логистики. Без этого "биржевой" крен станет господствующим. Тогда вместо индустриальных инвестиций получим коллектор, который будет вымывать из страны донорское финансирование.

Какая ситуация на рынках сырья

Приоритет – скорейшее восстановление действующих и создание критически необходимых производств стройматериалов. Такие целевые инвестиции нужно вложить в старт масштабного строительства. Правительство должно сформулировать запрос на обновление ключевых индустрий и предложить план действий. А также – расчеты номенклатуры и объемов продукции, которые можно производить в Украине, и – критического импорта.

Даже до войны доля импорта в производстве стройматериалов была критической. В 2021 году моя команда проектировала новый микрорайон в Краматорске. По нашим расчетам, импортная составляющая этой застройки комфорт-класса достигала 30%. Если считать импортные компоненты в формально украинской продукции, то еще выше. Сегодня, я предполагаю, этот показатель составлял бы 80%. Причины – потеря мощностей и снижение объемов производства из-за утраченных сырьевых рынков, спада строительства и удорожания энергоресурсов.

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Наиболее критичная ситуация на рынке металлопродукции. До войны большую его часть формировали "Азовсталь" и ММК Ильича. Я знаю, что их акционеры переносят производства на другие площадки. Однако там будет сложно обеспечить мариупольские объемы и номенклатуру. Около 30% металлочерепицы и профнастила в Украине до войны изготовляли из китайской стали. Эти объемы ушли вместе с поставщиками из Поднебесной.

Критическая ситуация на рынке стекла, который на 90% формировался вследствие импорта из России и Беларуси. Рынок сухих строительных смесей по расчетам Агентства индустриального маркетинга потерял 60% годового объема. Часть заводов разрушена, много – на оккупированных или деоккупированных территориях. Производство гипсовых смесей упало на 75% после уничтожения в Соледаре флагмана – завода Knauf. Утрачена значительная часть производителей теплоизоляционных материалов, пенополистирола и газобетона.

По экспертным оценкам, падение производства на действующих мощностях достигает 75%. Это убийственные показатели в условиях ожидаемого роста объемов строительства в сотни раз. При том, что на рынке критически не хватает многих товарных позиций, например листового стекла, штукатурки и арматуры. Спрос на них превышает довоенный уровень.

Импорт не поможет

Самым легким способом решить проблему может показаться расширение правительственных программ льготного импорта. Однако в перспективе этот путь заведет в тупик:

во-первых, на мировом рынке – дефицит и удорожание многих позиций. В Украине они будут неконкурентными;

во-вторых, тотальное вымывание "импортной" валюты критически ослабит страну;

в-третьих, наша трансграничная логистика не рассчитана на резкое увеличение импорта. Ситуация изменится только после возобновления морского сообщения.

Наиболее взвешенное решение – снижать импортную составляющую в себестоимости строительства благодаря восстановлению старых и локализации новых производств. Определив заинтересованным игрокам четкий формат мероприятия на перспективном рынке. При этом импорт в любом случае останется на достаточно высоком уровне благодаря затратам на энергоносители, оборудование, топливо, технику и ряд товарных позиций.

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Планируя стратегию локализации, важно учитывать факторы войны. Современный строительный рынок заметно отличается от довоенного, ориентированного на строительство в крупных городах. В ближайшие годы, думаю, акцент сместится на строительство административных зданий и промышленных объектов. Необходимость нового рынка легко определить, оценив повреждение столичного Дворца Украина. Там требуются стекло, теплоизоляционные материалы, металлопластиковые конструкции, штукатурка.

Важность восстановления промышленных объектов

Итак, по-прежнему актуальны инвестиции в производство листового стекла, кирпича, металла, минеральной ваты, кровли... Сложность некоторых инвестпроектов заключается в высоких ценах на газ и в потерянной сырьевой базе. Там придется ждать деоккупации или создавать более длинные звенья поставщиков.

Важнейший аспект – определить стратегию строительства первых нескольких лет. Маркером рынка станет новый тип конкуренции – наличие у подрядчика строительных материалов. До запуска сопутствующих производств их не хватит для активизации всех сегментов рынка. Следовательно, придется выбирать самые перспективные.

На время целесообразно избирательно определять программы жилищного строительства. Для создания 1 метра нового жилья требуется столько материалов, как и для восстановления 5 метров поврежденного. Следовательно, проблему граждан, у которых война забрала жилье, государству следует решать не только путем строительства новых домов, но и восстанавливая разрушенные, завершая недостройки и покупая на рынке готовые квартиры. По разным оценкам, в Украине в результате военных действий повреждено от 20 до 45 миллионов квадратных метров жилья. Максимум это – 4,5% жилфонда. Приблизительно столько построили в стране за 5 лет. При стабильном финансировании и обеспечении лимитов стройматериалов эти объемы можно обеспечить за 2 – 3 года.

В условиях нехватки стройматериалов и ставки на рост экономической активности есть смысл вкладывать основные ресурсы в восстановление промышленных объектов и быстрые бизнес-проекты. Так мультиплицируем привлеченное финансирование, рационально используем имеющиеся стройматериалы, создадим рабочие места и в ближайшем будущем сможем рассчитывать на добавленную стоимость. Эти дивиденды стали бы идеальными результатами реализации принципа Make in Ukraine.