После смертельной стрельбы: в Иерусалиме повысят уровень готовности для предотвращения терактов

В Старом городе Иерусалима утром 21 ноября 40-летний мужчина из автомата убил одного человека и ранил еще четверых. Поэтому премьер Израиля Нафтали Беннет поручил повысить уровень готовности для предотвращения терактов.

Соответствующее решение глава израильского правительства принял по результатам совещания с силовиками.

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Министр внутренней безопасности и Генеральный инспектор полиции проинформировали главу правительства о деталях террористического акта, произошедшего утром 21 ноября в Иерусалиме. Премьер-министр поручил повысить уровень готовности в районе Иерусалима, чтобы предотвратить новые теракты,

– отметили в офисе премьера Израиля.



В Иерусалиме повысят уровень готовности для предотвращения терактов / Фото офиса премьера Израиля

Стрельба в Иерусалиме

Возле Цепных ворот в Старом городе Иерусалима вооруженный автоматом и ножом мужчина совершил нападение на прохожих. Он открыл огонь по мирным жителям и стражам порядка.

В результате стрельбы ранения получили трое гражданских и 2 полицейских. Одного из потерпевших в критическом состоянии доставили в больницу. Там мужчина и умер, не приходя в сознание.

Еще один раненый – в тяжелом состоянии;

Трое других людей получили легкие повреждения.

Правоохранителям удалось ликвидировать террориста. Впоследствии выяснили, что 40-летний был известен полиции и связан с ХАМАС и использовал недоступное в Израиле оружие.

В Старом городе Иерусалима мужчина открыл стрельбу: карта