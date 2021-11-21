Після смертельної стрілянини: в Єрусалимі підвищать рівень готовності для запобігання терактам

У Старому місті Єрусалиму вранці 21 листопада 40-річний чоловік з автомата вбив одну людину та поранив ще чотирьох. Через це прем'єр Ізраїлю Нафталі Беннет доручив підвищити рівень готовності для запобігання терактам.

Відповідне рішення глава ізраїльського уряду схвалив за результатами наради зі силовиками.

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Міністр внутрішньої безпеки та Генеральний інспектор поліції проінформували очільника уряду про деталі терористичного акту, що стався 21 листопада вранці в Єрусалимі. Прем'єр-міністр доручив підвищити рівень готовності в районі Єрусалиму, щоб запобігти новим терактам,

– зазначили в офісі прем'єра Ізраїлю.



В Єрусалимі підвищать рівень готовності для запобігання терактам / Фото офісу прем'єра Ізраїлю

Стрілянина в Єрусалимі

Біля Ланцюгових воріт у Старому місті Єрусалиму озброєний автоматом та ножем чоловік скоїв напад на перехожих. Він відкрив вогонь по мирних жителях і правоохоронцях.

Унаслідок стрілянини поранень зазнали троє цивільних та 2 поліцейських. Одного з потерпілих у критичному стані доправили до лікарні. Там чоловік і помер, не приходячи до тями.

Ще один поранений – у важкому стані;

Троє інших людей зазнали легких ушкоджень.

Правоохоронцям вдалося ліквідувати терориста. Згодом з'ясували, що 40-річний був відомий поліції та пов'язаний із ХАМАС і використовував недоступну в Ізраїлі зброю.

У Старому місті Єрусалиму чоловік відкрив стрілянину: карта