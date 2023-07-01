Хватит ли Крыму воды: глава Меджлиса объяснил, какая сфера больше всего пострадает

Подрыв Каховской гидроэлектростанции 6 июня будет иметь последствия еще на годы вперед. В частности, много проблем с водой будут на Крымском полуострове. Во время оккупации Новой Каховки вода в Крым поступала с избытком, россияне начали выращивать культуры, нуждающиеся в очень много жидкости. Теперь это обернется для них плохо.

Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, более проблемными для Крыма могут стать следующие годы.

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Лето пережить удастся

После подрыва Каховской ГЭС вода в Крыму стала настоящей роскошью. Вода из Днепра больше не поступает на временно оккупированный полуостров по Северокрымскому каналу.

Крым в этом году будет выходить из воды, которая сейчас набрана в водохранилищах, местных водоемах. Но в этом году более или менее удастся пережить лето, обычно в Крыму бывает засушливым. Ибо все необходимые запасы воды были сделаны весной, было много дождей,

– заметил Рефат Чубаров.

В то же время проблемы будут в аграрном секторе. Дело в том, что агросектор в Крыму потребляет 75% - 80% воды, поступающей в полуостров.

Рефат Чубаров о водоснабжении в Крыму в ближайшее время: смотреть видео

На сколько хватит воды в Крыму

В прошлом году, когда российские оккупанты захватили Новую Каховку и снова открыли доступ воды к Северокрымскому каналу. Исходя из того, что вода будет поступать в достаточном или даже избыточном количестве, россияне посеяли рис. А это культура, требующая очень много воды.

Поэтому, вероятно, проблемы будут именно с выращиванием риса. Он не сможет созреть.

"Что касается питьевой воды для коммунальных нужд – то, что есть в Крыму, хватит или пережить (этот год - 24 Канал). Хотя могут быть перебои с водоснабжением в больших массивах на десятки тысяч людей, которые оккупанты построили в Севастополе, Симферополе, Джанкое и других городах", – отметил глава Меджлиса.

Что будет с водой на полуострове в другие годы будет очень зависеть от погодных условий, в частности, паводков.

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