Чи вистачить Криму води: голова Меджлісу пояснив, яка сфера найбільше постраждає

Підрив Каховської гідроелектростанції 6 червня матиме наслідки ще на роки вперед. Зокрема, чимало проблем з водою буде на Кримському півострові. Під час окупації Нової Каховки вода в Крим надходила з надлишком, росіяни почали вирощувати культури, які потребують дуже багато рідини. Тепер це обернеться погано для них.

Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, проблемнішими для Криму можуть стати наступні роки.

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Літо пережити вдасться

Після підриву Каховської ГЕС вода в Криму стала справжньою розкішшю. Вода з Дніпра більше не надходить до тимчасово окупованого півострова по Північнокримському каналу.

Крим цього року виходитиме з тієї води, яка зараз набрана у водосховищах, місцевих водоймах. Але цьогоріч більш-менш вдасться пережити літо, яке зазвичай у Криму буває посушливим. Бо всі необхідні запаси води були зроблені навесні, було багато дощів,

– зауважив Рефат Чубаров.

Водночас проблеми будуть в аграрному секторі. Річ у тім, що агросектор в Криму споживає 75% – 80% води, яка надходила до півострова.

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На скільки вистачить води в Криму

Торік, коли російські окупанти захопили Нову Каховку і знову відкрили доступ води до Північнокримського каналу. Виходячи з того, що вода поступатиме поступала в достатній чи навіть надмірній кількості, росіяни посіяли рис. А це культура, яка потребує дуже багато води.

Тому, ймовірно, проблеми цьогоріч будуть саме з вирощуванням рису. Він не зможе дозріти.

"Що стосується питної чи води для комунальних потреб – те, що є в Криму, вистачить або пережити (цей рік – 24 Канал). Хоч можуть бути перебої з водопостачанням у великих масивах на десятки тисяч людей, які окупанти побудували в Севастополі, Сімферополі, Джанкої та інших містах", – зазначив голова Меджлісу.

Що буде з водою на півострові в інші роки дуже залежатиме від погодних умов, зокрема паводків.

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