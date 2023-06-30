Про це 24 Каналу сказала керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Окупанти не допустили міжнародну місію – Організацію Обʼєднаних Націй.

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"Ситуація там вкрай важка і злочин фактично відбувся і проти мирного населення. Той злочин, якого немає в міжнародному праві, а саме визначення "екоцид", але є злочин проти місцевого населення – злочин щодо порушення міжнародного гуманітарного права", – зазначила Наталія Гуменюк.

Наталія Гуменюк розповіла про наслідки підриву окупантами Каховської ГЕС: дивитись відео

Трупи людей ніхто не прибирає

Як зазначила Наталія Гуменюк, є неперевірена інформація про дуже велику кількість загиблих людей після підриву Каховської ГЕС. Окупанти не прибирають трупи людей – розвивається масова інфекція.

На вулицях, де відійшла вода, лежать трупи людей і ніхто їх не прибирає. Дуже важка ситуація розгортається навколо гігієни, тобто її відсутності, немає питної води. Росіяни дуже хотіли побачити ті самі "натівські" біолабораторії, тепер вони мають таку можливість, зараз потерпають від кишкових інфекцій,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Важливо! "Люди лежали вже мертві на дахах своїх домівок", – українка з окупованого лівого берега Херсонщини на власні очі бачила усі жахи геноциду, які скоїла Росія.

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