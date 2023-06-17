Військовий рух українців і кримських татар "Атеш" заявляє, що російську окупанти потерпають від епідемії холери. Партизани, посилаючись на інформаторів з військових госпіталів Херсонщини та Криму, повідомляють, що щодня до них надходять безліч військових з підозрою на холеру.

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Окупантів вивозять у тил для лікування

У повідомленні мовиться, що цілі підрозділи з херсонського напрямку розташовані вздовж Північно-Кримського каналу втрачають боєздатність і вивозяться у тил для лікування.

В "Атеш" зазначили, що кілька російських солдатів вже загинуло. Партирази пов'язують смерть російських військовим, найімовірніше, з використанням води з відкритих джерел.

Річ у тім, що в росіяни проблеми з підвезенням бутильованої або просто очищеної води.

"Природно, що підрив Каховської дамби завдав колосальної шкоди природі, розкривши безліч хвороб про які ми ще почуємо. Закликаємо жителів Херсонщини та Криму бути особливо уважними до води, яку ви вживаєте в їжу", – додали в "Атеш".

Чи є холера на територіях, які контролює Україна

Після підриву російськими військовими Каховської ГЕС керівник відділу держеконагляду земельних ресурсів департаменту держеконагляду Держекоінспекції Олега Павленко заявив, що на затоплених територіях виявили небезпечні інфекції.

Мовилося про зараження кишковою паличкою та холерою.

Однак у Державній екологічній інспекції України заявили, що в них немає інформації про виявлення холерної та кишкової паличок у водах півдня України.

Після цього МОЗ не підтвердило інформацію, що нібито після підриву Каховської ГЕС виявили небезпечні інфекції. Також інформацію про інфекції не підтвердив штаб ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.



Що таке холера / Інфографіка 24 Каналу​

