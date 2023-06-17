Военный движение украинцев и крымских татар "Атеш" заявляет, что российские оккупанты страдают от эпидемии холеры. Партизаны, ссылаясь на информаторов из военных госпиталей Херсонщины и Крыма, сообщают, что ежедневно к ним поступают множество военных с подозрением на холеру.
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Оккупантов вывозят в тыл для лечения
В сообщении говорится, что целые подразделения с херсонского направления расположены вдоль Северо-Крымского канала теряют боеспособность и вывозятся в тыл для лечения.
В "Атеш" отметили, что несколько российских солдат уже погибли. Партизаны связывают смерть российских военных, вероятнее всего, с использованием воды из открытых источников.
Дело в том, что у россиян проблемы с подвозом бутилированной или просто очищенной воды.
"Естественно, что подрыв Каховской дамбы нанес колоссальный вред природе, раскрыв множество болезней, о которых мы еще услышим. Призываем жителей Херсонщины и Крыма быть особенно внимательными к воде, которую вы употребляете в пищу", – добавили в "Атеше".
Есть ли холера на территориях, которые контролирует Украина
- После подрыва российскими военными Каховской ГЭС руководитель отдела госэконадзора земельных ресурсов департамента госэконадзора Госэкоинспекции Олега Павленко заявил, что на затопленных территориях обнаружили опасные инфекции.
- Речь шла о заражении кишечной палочкой и холерой.
- Однако в Государственной экологической инспекции Украины заявили, что у них нет информации об обнаружении холерной и кишечной палочек в водах юга Украины.
- После этого Минздрав не подтвердил информацию, что якобы после подрыва Каховской ГЭС обнаружили опасные инфекции. Также информацию об инфекциях не подтвердил штаб ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС.
Что такое холера / Инфографика 24 Канала
- После того, как Россия взорвала Каховскую ГЭС, на правом берегу Херсонской области подтопленными остаются 11 населенных пунктов и 9 – в Николаевской области.
- В то же время на левом берегу Херсонской области, который захватили российские оккупанты, подтопленными остаются 17 населенных пунктов.
- С контролируемой Украиной Херсонской области после подрыва дамбы уже эвакуировали 2 782 человека.