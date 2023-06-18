Моторошні кадри поширюють у мережі кримські телеграм-канали. Інцидент стався 18 червня на Масандрівському пляжі, повідомляє 24 Канал.

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На берег Ялти винесло тіло дикого кабана

На переповненому пляжі в тимчасово окупованій Ялті на берег винесло тіло мертвого дикого кабана. Він міг потрапити у море через підрив Каховської ГЕС. Ймовірно, тварина жила на лівобережжі Херсонської області, але загинула через підступні дії росіян та створений ними екоцид.

На опублікованих кадрах видно, як люди зібралися навколо тіла тварини. Згодом на місце інциденту викликали спецслужби, які приберуть загиблого кабана з пляжу.

Тіло дикого кабана викинуло на берег / Увага! Чутливий контент

Проте росіянам геть не страшно від побаченого. У мережі опублікували ще одне відео, на якому росіянка коментує страшний інцидент. Спочатку вона "дивується", як кабан міг опинитися у морі, а згодом – почала "оцінювати" тварину. Жінка почала цинічно говорити про те, що буцімто кабан дуже великий і з нього "можна приготувати шашлик".

Вочевидь, росіяни не розуміють наслідки екоциду, який спричинив підрив Каховської ГЕС. Окрім опріснення Чорного моря та масового мору риби, у воду потрапили мільйони шкідливих речовин. Вони є збудниками страшних хвороб, таких як зараження кишковою паличкою, сальмонельоз чи навіть холера.

Росіяни цинічно коментують екоцид / Увага! Чутливий контент

У Криму раптово позеленіла вода

У Балаклавській бухті, що розташована на південному узбережжі Криму, раптово позеленіла вода. За словами очевидців, вона стала нетипово яскраво-зеленого забарвлення. Що стало причиною такого явища – наразі невідомо. Проте його міг спровокувати підрив Каховської ГЕС, адже схожий неприродний колір води спостерігали уже в Одесі.

Припускають, що у воду могли потрапити "якісь речовини". Мовиться про флуоресцеїн, який використовують у теплових мережах для виявлення витоків, а також у гідрології для виявлення переміщення підземних вод та річок. Також серед припущень – каналізаційні стоки та фарба.

Місцева влада тривалий час не коментувала інцидент, а згодом – традиційно почала заспокоювати, що "паніки нєт". Нібито у воду могли потрапити засоби для каналізаційних труб, проте вони "не становлять" загрози.