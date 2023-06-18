Позеленіла вода поблизу берегів у Балаклавській бухті. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, пише 24 Канал.
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Причини дивного явища – невідомі
Що стало причиною такої незвичайної зміни кольору моря – ніхто наразі не знає. Деякі місцеві мешканці повідомляють, що у воду потрапила "дивна речовина".
Припускають, що мовиться про флуоресцеїн, який використовують у теплових мережах для виявлення витоків, а також у гідрології для виявлення переміщення підземних вод та річок. Також серед припущень – каналізаційні стоки та фарба.
Однак що б не було джерелом забруднення моря, усі сходяться у думці, но наразі у цій воді не можна ані купатися, ані ловити рибу.
Коротше, у Балаклаві якась катастрофа екологічна. Незрозуміло що,
– прокоментував автор одного з відео.
Води біля берегів Балаклави позеленіли: відео
Місцева "влада" певний час мовчала
Варто зауважити, що у мережі уже з'явилися численні фото та відео морської води дивного забарвлення. Однак місцева окупаційна "влада" певний час поводилася традиційно, а саме мовчала.
Чорне море на півдні Криму позеленіло / фото із соцмереж
Однак згодом так званий віце-губернатора Євген Горлов таки прокоментував ситуацію з плямою біля берегів у Балаклаві. За його словами наразі на місці події працює природоохоронна прокуратура, слідчий комітет та також "Севприроднагляд". Вони беруть проби води для лабораторних аналізів.
Проте на думку Горлова, таке позеленіння води не є диверсією. На його думку, таке явище виникло внаслідок потрапляння у море засобу, який використовують для визначення протікання каналізаційних труб. Цей засіб не становить загрози.
Де розташована Балаклава: показуємо на карті
Через терор Росії уже зеленішало море
- Зазначимо, що підірвавши Каховську ГЕС окупанти завдали жахливого удару й екології. Зокрема, через кілька днів після екоциду в Одесі почало зеленішати море. Як згодом з'ясували, вода зацвіла комплексом потенційно токсичних ціанобактерій.
- Саме тому за дорученням місцевої мерії воду дослідили на інфекційні захворювання. Після дослідження в Одеській області холеру у воді таки не зафіксували, проте виявили інші небезпечні бактерії. Мовиться про сальмонелу ентеритідіс і тіфімуріум, рота- астравіруси, холероподібні НАГ вібріони, холероподібні вібріони алгінолітікус, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин (гострики, волосоголовці, собачі аскариди, ооцисти криптоспоридій).
- Також індекс лактозопозитивних кишкових паличок значно перевищує нормативні вимоги.
- Відтак в Одесі заборонили продавати морепродукти та рибу з невстановлених місць вилову, а також купатися у морі. Варто зазначити, що непридатними для купання визнали усі пляжі Одеси.