Наслідки підриву росіянами ГЕС відчутні вже в Одесі – там на дев'ятий день після теракту позеленішала вода у морі. Холеру у воді не зафіксували, проте виявили інші небезпечні бактерії.

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У воді в Одесі зафіксували ДНК сальмонели

Станом на 12 червня в морі на Одещині холери та холероподібних ембріонів не виявили. Натомість у воді зафіксували РНК ротавірусу та ДНК сальмонели. Раніше стало відомо також і про позеленіння води в Одеській затоці – там вода зацвіла комплексом потенційно токсичних ціанобактерій.

Море на одеських пляжах позеленіло / Відео з соцмереж

Та попри те, що небезпечну холеру в воді на Одещині не виявили, купатися у морі там все ще заборонено. У міській раді нагадали, що перебування на пляжах та узбережжі Чорного моря може бути небезпечним через мінування.

Нагадаємо, що після підриву ГЕС у трьох областях України вже почали перевірки на холеру – зокрема, такі пункти розгорнули у Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Наразі бутельована питна вода в регіонах, а також та, що постачається централізовано, відповідає усім нормам, проте у місцевих лікарнях вже виділили додаткові місця для хворих на гострі кишкові та інші інфекційні захворювання.

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