Наслідки підриву росіянами ГЕС відчутні вже в Одесі – там на дев'ятий день після теракту позеленішала вода у морі. Холеру у воді не зафіксували, проте виявили інші небезпечні бактерії.
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У воді в Одесі зафіксували ДНК сальмонели
Станом на 12 червня в морі на Одещині холери та холероподібних ембріонів не виявили. Натомість у воді зафіксували РНК ротавірусу та ДНК сальмонели. Раніше стало відомо також і про позеленіння води в Одеській затоці – там вода зацвіла комплексом потенційно токсичних ціанобактерій.
Море на одеських пляжах позеленіло / Відео з соцмереж
Та попри те, що небезпечну холеру в воді на Одещині не виявили, купатися у морі там все ще заборонено. У міській раді нагадали, що перебування на пляжах та узбережжі Чорного моря може бути небезпечним через мінування.
Нагадаємо, що після підриву ГЕС у трьох областях України вже почали перевірки на холеру – зокрема, такі пункти розгорнули у Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Наразі бутельована питна вода в регіонах, а також та, що постачається централізовано, відповідає усім нормам, проте у місцевих лікарнях вже виділили додаткові місця для хворих на гострі кишкові та інші інфекційні захворювання.
Підрив росіянами Каховської ГЕС: останні новини
- В Укргідроенерго розповіли, що на відновлення Каховської ГЕС потрібно 5 років та щонайменше мільярд доларів. А перед побудовою нової станції необхідно ще й демонтувати стару.
- Західні аналітики переконані, що Росія не отримає тривалої військової переваги від підриву Каховської ГЕС. Після падіння рівня води на Херсонщині утвориться інший рельєф, який дасть українським військовим інші можливості для контрнаступу.
- Українські рятувальники намагаються евакуювати громадян і з окупованих районів Херсонщини. Наразі врятувати і доправити до обласного центру вдалося вже 135 людей.