Ігор Сирота впевнений, що на відновлення роботи Каховської гідроелектростанції потрібно близько 5 років. Врятувати станцію, підірвану росіянами, неможливо, тому потрібно спершу розібрати стару, а вже потім починати будівництво.

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Скільки часу займе відновлення Каховської ГЕС

Гендиректор Укргідроенерго переконаний, що Каховська ГЕС вкрай важлива не тільки для української економіки, але і для роботи енергосистеми загалом, тож її відновлення є тільки питанням часу.

Роль Каховської ГЕС ми всі побачимо найближчими днями. Окрім стабілізуючої ролі для енергосистеми, водосховище Каховської ГЕС надавало воду величезній кількості людей і підприємств. Зараз цього не буде,

– повідомив Сирота.

Він також розповів, що окрім безпосередньо нової станції Україні необхідно побудувати також мостовий і залізничний переходи, адже вони були зруйновані російським терактом. На будівництво необхідні від 800 мільйонів до мільярда доларів та п'ять років часу. І все це за умови, що на станції "працюватимуть 24/7". Також перед початком будівництва станції необхідно демонтувати стару та збудувати верхню та нижню перемички для зупинення потоку води.

Ігор Сирота впевнений, що підрив станції росіяни здійснили у нижніх відмітках машинного залу, адже станція та сам машинний зал "розламалися навпіл".

"Ми не очікували такого варварства. Якщо вони хотіли затопити, то могли підірвати далі водозливну греблю і затопити точно так само. Але що вони ще зробили? Вони підірвали і станцію, і водозливну греблю", – заявив він.

Очільник Укргідроенерго повідомив, що питання відновлення станції вже обговорили з проєктним інститутом, і у відбудові вже готові допомогти фахівці з Італії та Туреччини.

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