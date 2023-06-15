Игорь Сирота уверен, что на возобновление работы Каховской гидроэлектростанции уйдет около 5 лет. Спасти станцию, взорванную россиянами, невозможно, поэтому нужно сначала разобрать старую, а потом уже начинать строительство.

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Сколько времени займет восстановление Каховской ГЭС

Гендиректор Укргидроэнерго убежден, что Каховская ГЭС крайне важна не только для украинской экономики, но и для работы энергосистемы в целом, ее восстановление является только вопросом времени.

Роль Каховской ГЭС мы все увидим в ближайшие дни. Кроме стабилизирующей роли для энергосистемы, водохранилище Каховской ГЭС подавало воду огромному количеству людей и предприятий. Сейчас этого не будет,

– сообщил Сирота.

Он также рассказал, что кроме непосредственно новой станции Украине необходимо построить мостовой и железнодорожный переходы, ведь они были разрушены российским терактом. На строительство необходимо от 800 миллионов до миллиарда долларов и пять лет. И все это при условии, что на станции будут "работать 24/7". Также перед строительством новой станции необходимо демонтировать старую и построить верхнюю и нижнюю перемычки для остановки потока воды.

Игорь Сирота уверен, что подрыв станции россияне совершили в нижних отметках машинного зала, ведь станция и сам машинный зал "разломились пополам".

"Мы не ожидали такого варварства. Если они хотели затопить, то могли взорвать дальше водосливную дамбу и затопить точно так же. Но что они еще сделали? Они взорвали и станцию, и водосливную дамбу", – заявил он.

Глава Укргидроэнерго сообщил, что вопрос восстановления станции уже обсудили с проектным институтом, и в восстановлении готовы помочь специалисты из Италии и Турции.

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