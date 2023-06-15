В ходе заседания европейские политики обсудили свои ожидания от предстоящего саммита ЕС. Он состоится 29 – 30 июня.

Обратите внимание У Путина нет пути назад: как теракт на Каховской ГЭС окончательно расколет кремлевские элиты

Депутаты осудили разрушение дамбы в украинской Новой Каховке, последнее совершенное Россией военное преступление, которое должно получить последствия. Они призвали ЕС продолжать мощную поддержку Украины, ввести новые санкции против России,

– говорится в сообщении.

Кроме того, говорится, что ЕС должен направить миллиарды замороженных финансовых активов российских олигархов на восстановление Украины.

Ситуация на левом берегу Херсона – катастрофическая

Российские оккупанты совершили теракт и взорвали Каховскую ГЭС. Людей, находившихся на временно оккупированной территории Херсонской области, страна-террористка оставила наедине с бедствием. Местным жителям с украинскими паспортами не разрешают эвакуироваться.

Украина пытается спасти людей. Пока 135 местных жителей уже – в Херсоне. Ирина Верещук рассказала, что ситуация на временно оккупированной территории – катастрофическая. Россию нужно привлечь к ответственности за все преступления.

Точное количество жертв на оккупированной территории Херсонщины сейчас невозможно установить. Известно о десятках пропавших без вести.