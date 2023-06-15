Российские войска взорвали Каховскую ГЭС 6 июня для того, чтобы замедлить долгожданное украинское контрнаступление и помешать военным перебраться через Днепр. Но падение воды, которое уже наблюдается в Херсонской области, может существенно изменить ситуацию.

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Уровень воды в Херсонской области продолжает спадать

В Херсонской области вода уже начинает отступать и эксперты прогнозируют, что в течение недели она спадет полностью. Тогда перед украинскими военными предстанут новые препятствия – российские мины, которые смыло течением наводнений и которые останутся на осушенных территориях.

Директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что на 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал вдвое, выпустив 73% объема воды. Он также отметил, что это еще не предел, и уровень воды продолжит падать.

Но в Вашингтонском институте войны убеждены, что подрыв ГЭС существенно изменит возможности обеих армий и уже перерисовывают карты полей сражений, чтобы учесть внезапное сокращение водного потока. Там сообщили, что украинские войска устанавливают свои позиции вдоль берега Днепра, что создает одновременно защиту от российской армии и проблемы в продвижении военных.

Как подрыв ГЭС повлияет на украинское контрнаступление

Руководитель отдела гидрологии ГСЧС Илья Перевозчиков заявил, что очень трудно спрогнозировать, как на действия украинских войск повлияет подрыв ГЭС. После падения уровня воды на земле останется немалый слой ила, и неизвестно, за сколько времени он высохнет.

Тем временем из-за наводнений российским войскам пришлось передислоцироваться на восток, чтобы укрепить свою оборону. Об этом рассказала Анна Маляр, заместитель министра обороны. В случае полного опустошения водохранилища Днепр станет гораздо меньшим препятствием для стремящихся его пересечь войск.

Экономические последствия российского теракта

Каховское водохранилище, уровень воды в котором продолжает стремительно падать, питало не только Запорожскую АЭС и несколько заводов, но и крупнейшую в Европе сельскохозяйственную ирригационную систему и канал, поставляющий воду в оккупированный Крым.

Важно! В Минагрополитики Украины считают, что подрыв ГЭС приведет к потере оросительной сети на не менее 585 тысяч гектаров пашни. На этой земле в 2021 году было собрано 4 миллиона тонн зерна и масличных культур стоимостью 1,5 миллиарда долларов.

И все же западные экономисты не считают, что экономические последствия наводнения будут такими, чтобы изменить прогнозы на рост культур. Впрочем, отметили, что в долгосрочной перспективе разрушение дамбы приведет к "дополнительным затратам на реконструкцию и восстановление после повреждений".

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