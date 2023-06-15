Російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня для того, щоб сповільнити довгоочікуваний український контрнаступ та завадити військовим перебратися через Дніпро. Та падіння води, що вже спостерігають у Херсонській області, може суттєво змінити ситуацію.

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Рівень води у Херсонській області продовжує спадати

У Херсонській області вода вже починає відступати, і експерти прогнозують, що протягом тижня вона спаде повністю. Та тоді перед українськими військовими постануть нові перешкоди – російські міни, які змило течією під час повеней і які залишаться на осушених територіях.

Директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота повідомив, що станом на 11 червня рівень води у Каховському водосховищі впав вдвічі, випустивши 73% об'єму води. Він також зауважив, що це ще не межа, і рівень води продовжить падати.

Та у Вашингтонському інституті війни переконані, що підрив ГЕС суттєво змінить можливості для обох армій і вже перемальовують карти полів битв, щоб врахувати раптове скорочення водного потоку. Там повідомили, що українські війська встановлюють свої позиції вздовж берега Дніпра, і це створює водночас захист від російської армії та проблеми у просуванні військових.

Як підрив ГЕС вплине на український контрнаступ

Керівник відділу гідрології ДСНС Ілля Перевозчиков заявив, що дуже важко спрогнозувати, як на дії українських військ вплине підрив ГЕС. Після падіння рівня води на землі залишиться чималий шар мулу, і невідомо, за скільки часу він висохне.

Тим часом через повені російським військам довелося передислокуватися на схід, щоб зміцнити свою оборону. Про це розповіла Ганна Маляр, заступниця міністра оборони. У випадку повного спустошення водосховища Дніпро стане набагато меншою перешкодою для військ, що прагнуть його перетнути.

Економічні наслідки російського теракту

Каховське водосховище, рівень води в якому продовжує стрімко падати, живило не тільки Запорізьку АЕС та кілька заводів, але і найбільшу в Європі сільськогосподарську іригаційну систему та канал, що постачає воду до окупованого Криму.

Важливо! У Мінагрополітики України вважають, що підрив ГЕС призведе до втрати зрошувальної мережі на щонайменше 585 тисячах гектарів ріллі. На цій землі 2021 року було зібрано 4 мільйони тонн зерна та олійних культур вартістю 1,5 мільярда доларів.

Та все ж західні економісти не вважають, що економічні наслідки повені будуть такими, щоб змінити прогнози на зростання культур. Втім, там зазначили, що у довгостроковій перспективі руйнування дамби призведе до "додаткових витрат на реконструкцію та відновлення після пошкоджень".

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