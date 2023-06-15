Історія церкви

Нова Січ існувала з 1734 по 1775 рік. Це була фортеця, що складалася з трьох частин: передмістя, брами й Коша — головного укріплення з майданом та куренями. На території останнього також знаходилася соборна Січова церква Покрови Божої Матері. Вона була дерев'яною.

Дивіться також Великий Луг – що це за місце, та чому воно таке важливе для України

4 червня 1775 року за наказом Катерини II Нова Січ була зруйнована, а козацькі вольності анульовані. Ворожі солдати пошкодили й розграбували пишно оздоблену церкву. Видання Nikopolnews цитує один із рапортів духовного управління, в якому розповідається про пограбування церкви: "Забрато церковних вещей, як-то сосуды, чаши все, царские врата серебрянье, евангелии, потиры, дискосы, звездн, копии, кресты, наместные иконы с окладами й со всех других образов оклади серебрянне, блюда для благословення хлебов, подсвещники, кадильницн, лампади й все серебряное до останка, почему церковь без божьего служения остается".

Саму церкву згодом узагалі наказали закрити й побудувати нову. З цим зволікали деякий час, але у 1798 році її нарешті звели. Це була невелика й тепер кам'яна будівля. Місцеві мешканці змогли врятувати деякі цінності зі старої церкви й перенесли їх у нову.

Нова кам'яна церква існувала ж до 1954 року, коли комуністи завершили будівництво Каховського водосховища, примусово відселили людей й затопили цю територію. Більшість реліквій з неї було вивезено, чи краще сказати вкрадено, представниками радянської влади. Ті нечисленні цінності, які змогли врятувати люди, сьогодні знаходяться у Покровському музеї. Це ключ від січової церкви, розп’яття, кухоль запорізьких козаків, козацькі люльки, рештки шаблі тощо.

Саме рештки цієї кам'яної церкви й проступили тепер на дні, звідки відійшла вода. Відео руїн з'явилося в мережі.

Церква на дні Каховського водосховища: відео

Як зазначає видання NV, церкву в Покровську малював сам Тарас Шевченко. Він намалював кілька етюдів з Покровського, на одному з яких і була церква. Тут же, як вважають деякі дослідники, він почав роботу над поемою "Сліпий".

Описував її й Олександр Довженко: "…Останній спогад про церкву. Мені шістдесят років. З п’ятнадцяти років не вірю в Бога і відтоді не був у церкві. Але в селі Покровському я пошкодував, що Бога немає. Мені страшенно захотілося, щоб він з’явився хоча б на п’ять хвилин і, побачивши зруйновану негідниками пам’ятку давньої архітектури, споруджену на честь його Божої матері, покарав лютою смертю темних і підлих юд, що вчинили цю мерзенну справу. Прощавай, Покровське. Віри в неіснуючого Бога в тебе не поменшало. Зменшилося краси".

Це далеко не єдина знахідка, яку зробили за останні дні після зникнення води з Каховського водосховища. Раніше в мережі з'являлися відео, на яких видно залишки кладовища з численними останками людей, які опинилися на поверхні. Неясно, до якого періоду історії вони належать. Крім того, там знаходять залишки інших будівель, а також ворожі снаряди.

Могили на дні Каховського водосховища: відео