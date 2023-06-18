Мовиться про сальмонелу, яйця й личинки гельмінтів та інші збудники. Також в Одесі заборонили купатись в морі.

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Що відомо про заборону в Одесі

В Одесі заборонено реалізацію населенням стихійної торгівлі рибою та морепродуктами невстановленого місця вилову поблизу ринків, торговельних центрів тощо,

– заявила міська влада.

Там пояснили, що рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради 17 червня 2023 року.

"Думская" написала з посиланням на міську раду, що заборона стосується:

стихійної торгівлі – з прилавків на вулицях і поблизу ринків;

магазинів та кіосків.

Яка ситуація в Одесі через підрив ГЕС