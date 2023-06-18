Мовиться про сальмонелу, яйця й личинки гельмінтів та інші збудники. Також в Одесі заборонили купатись в морі.
Дивіться також Купатися в морі заборонено: усі пляжі Одеси визнали непридатними
Що відомо про заборону в Одесі
В Одесі заборонено реалізацію населенням стихійної торгівлі рибою та морепродуктами невстановленого місця вилову поблизу ринків, торговельних центрів тощо,
– заявила міська влада.
Там пояснили, що рішення ухвалили на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій Виконавчого комітету Одеської міської ради 17 червня 2023 року.
"Думская" написала з посиланням на міську раду, що заборона стосується:
- стихійної торгівлі – з прилавків на вулицях і поблизу ринків;
- магазинів та кіосків.
Яка ситуація в Одесі через підрив ГЕС
- Одеська міська рада повідомила, що фахівці в Одеській області зробили вірусологічні, мікробіологічні та паразитарні проби води в Одеській області.
- Вони виявили збудники інфекційних хвороб. Зокрема, у воді знайшли сальмонелу ентеритідіс і тіфімуріум, рота- астравіруси, холероподібні НАГ вібріони, холероподібні вібріони алгінолітікус, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин (гострики, волосоголовці, собачі аскариди, ооцисти криптоспоридій).
- Окрім того, після перевірки всі пляжі Одеси виявились непридатним для купання через суттєве погіршення стану води у відкритих водоймах. Зокрема, у морі та лимані.