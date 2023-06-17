Через підрив росіянами Каховської ГЕС затопило поля, каналізаційні споруди й кладовища. Тож усі шкідливі речовини потрапили у Дніпро, Дунай та Чорне море.

До теми Підрив Каховської ГЕС: забруднення води у Дніпрі перевищує норму у десятки тисяч разів

Які небезпечні збудники виявили в Одеській області

Фахівці зробили вірусологічні, мікробіологічні та паразитарні проби води з об'єктів навколишнього середовища в Одеській області. Вони виявили збудники інфекційних хвороб, зокрема: сальмонелу ентеритідіс і тіфімуріум, рота- астравіруси, холероподібні НАГ вібріони, холероподібні вібріони алгінолітікус, парагемолітікус, яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин (гострики, волосоголовці, собачі аскариди, ооцисти криптоспоридій).

Крім того, індекс лактозопозитивних кишкових паличок значно перевищує нормативні вимоги.

Важливо! Наявність всіх перерахованих біологічних патогенів у воді відкритих водойм Одеської області, зокрема Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та річці Дунай, створює реальну загрозу життю та здоров'ю населення.

В Одесі звернулись до місцевих жителів

Через результати лабораторних аналізів води міська влада Одеси заборонила купання у морі, вилов риби та морепродуктів у відкритих водоймах. Також людей закликають утриматися від вживання риби та морепродуктів невідомого походження.

Зауважимо, що раніше МОЗ закликала людей не купувати рибу та морепродукти на стихійних ринках.

МОЗ звернулось до жителів 5 областей