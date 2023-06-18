Позеленела вода у берегов в Балаклавской бухте. Об этом сообщают местные телеграм-каналы, пишет 24 Канал.
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Причины странного явления – неизвестны
Что стало причиной такого необычного изменения цвета моря – никто пока не знает. Некоторые местные жители сообщают, что в воду попало "странное вещество".
Предполагается, что речь идет о флуоресцеине, который используется в тепловых сетях для обнаружения утечек, а также в гидрологии для обнаружения перемещения подземных вод и рек. Также среди предположений – канализационные стоки и краска.
Однако что бы ни было источником загрязнения моря, все сходятся во мнении, что пока в этой воде нельзя ни купаться, ни ловить рыбу.
Короче, в Балаклаве какая-то катастрофа экологическая. Непонятно что,
– прокомментировал автор одного из видео.
Воды у берегов Балаклавы позеленели: видео
Местные "власти" некоторое время молчали
Следует заметить, что в сети уже появились многочисленные фото и видео морской воды удивительной окраски. Однако местные оккупационные "власти" некоторое время вели себя традиционно, а именно молчали.
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Однако впоследствии так называемый вице-губернатор Евгений Горлов все-таки прокомментировал ситуацию с пятном у берегов в Балаклаве. По его словам, сейчас на месте происшествия работает природоохранная прокуратура, следственный комитет, а также "Севприроднадзор". Они берут пробы воды для лабораторных анализов.
Однако, по мнению Горлова, такое позеленение воды не является диверсией. По его мнению, такое явление возникло в результате попадания в море средства, используемого для определения протекания канализационных труб. Это средство не представляет угрозы.
Где находится Балаклава: показываем на карте
Из-за террора России уже зеленело море
- Отметим, что взорвав Каховскую ГЭС, оккупанты нанесли ужасный удар и по экологии. В частности, через несколько дней после экоцида в Одессе начало зеленеть море. Как впоследствии выяснилось, вода зацвела комплексом потенциально токсичных цианобактерий.
- Именно поэтому по поручению местной мэрии воду исследовали на инфекционные заболевания. После исследования в Одесской области холеру в воде не зафиксировали, однако обнаружили другие опасные бактерии. Речь идет о сальмонелле энтеритидисе и тифимуриуме, рота-астравирусах, холеровидных НАГ вибрионах, холеровидных вибрионах алгинолитикус, парагемолитикус, яйцах и личинках гельминтов как людей, так и животных (острицы, волосоголовцы, собачьи аскариды, ооцисты криптоспоридий).
- Также индекс лактозоположительных кишечных палочек значительно превышает нормативные требования.
- Следовательно, в Одессе запретили продавать морепродукты и рыбу из неустановленных мест отлова, а также купаться в море. Следует отметить, что непригодными для купания сочли все пляжи Одессы.