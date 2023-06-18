После подрыва россиянами Каховской ГЭС все пляжи Одессы признали непригодными для купания. Об этом информирует 24 Канал.
К теме Проблема – эпидемиологическое состояние: в Одессе объяснили запрет купаться в море
Купаться в море строго-настрого запрещено
Купание людей на пляжах города Одессы запрещено,
– отметили в городском совете.
Соответствующее решение было принято из-за существенного ухудшения состояния воды в открытых водоемах, в частности, море и лимане, а также реальной опасности для здоровья населения.
Употреблять воду из колодцев опасно
В Минреинтеграции подчеркнули, что употреблять воду из колодцев и каптажей на территориях, затопленных в результате подрыва Каховской ГЭС, опасно.
Чтобы обезопаситься от инфицирования болезнями или отравления опасными веществами, необходимо придерживаться ряда рекомендаций:
- отказаться от употребления воды из колодцев и каптажей;
- использовать для приготовления пищи, хозяйственных и гигиенических нужд только безопасную воду – бутилированную или привозную или очищенную специальными средствами;
- использовать воду, поставляемую через централизованную систему водоснабжения, – она подлежит постоянному мониторингу качества;
- помнить, что кипячение воды и обеззараживание ее специальными таблетками не избавляет воду от химического загрязнения;
- внимательно относиться к воде, потребляемой детьми или используемой для приготовления пищи или соблюдения гигиены детей;
- не использовать воду из природных источников, пока специалисты не проведут ее лабораторное тестирование на содержание опасных веществ;
- использование колодцев возможно только после откачки из них воды с последующей дезинфекцией резервуара.
Какие инфекции нашли в воде Одессы
Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС затопило поля, канализационные сооружения и кладбища. Все вредные вещества попали в Днепр, Дунай и Черное море.
Специалисты уже провели вирусологические, микробиологические и паразитарные пробы воды из объектов окружающей среды в Одесской области. Они обнаружили возбудители инфекционных болезней, в частности: сальмонелла энтеритидис и тифимуриум, рота-астравирусы, холероподобные НАГ вибрионы, холероподобные вибрионы алгинолитикус, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов. Кроме того, индекс лактозоположительных кишечных палочек значительно превышает норму.