Сейчас есть полный запрет купания в море, лов морепродуктов и их реализация. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Почему в Одессе запретили купаться в море

По словам Братчука, сегодня есть проблема – это эпидемиологическое состояние водохранилищ, в частности на Одесщине. Речь не только о море, но и реке Дунай и Днестровском лимане.

Есть полный запрет купания в море, лов морепродуктов и их реализация. Здесь нужно говорить о том, что есть персональная ответственность людей за то, чтобы выполнять эти требования,

– отметил он.

Братчук подчеркнул, что теперь власть будет более жестко относиться к тем, кто нарушает эти правила. Речь идет об общем состоянии здоровья украинцев, которые находятся на этих территориях.

Какие опасные инфекции нашли в воде

Из-за подрыва Каховской ГЭС затопило поля, канализационные сооружения и кладбища. Поэтому все вредные вещества попали в Днепр, Дунай и Черное море.

Так, специалисты обнаружили возбудители инфекционных болезней, в частности:

сальмонелла энтеритидис и тифимуриум,

рота-астравирусы,

холеровидные НАГ вибрионы,

холеровидные вибрионы алгинолитикус,

парагемолитикус,

яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных (острицы, волосоголовцы, собачьи аскариды, ооцисты криптоспоридий).

К тому же индекс лактозопозитивных кишечных палочек значительно превышает нормативные требования.