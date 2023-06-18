Сейчас есть полный запрет купания в море, лов морепродуктов и их реализация. Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.
Смотрите также На популярном пляже Одессы в море образовалось неизвестное нефтяное пятно
Почему в Одессе запретили купаться в море
По словам Братчука, сегодня есть проблема – это эпидемиологическое состояние водохранилищ, в частности на Одесщине. Речь не только о море, но и реке Дунай и Днестровском лимане.
Есть полный запрет купания в море, лов морепродуктов и их реализация. Здесь нужно говорить о том, что есть персональная ответственность людей за то, чтобы выполнять эти требования,
– отметил он.
Братчук подчеркнул, что теперь власть будет более жестко относиться к тем, кто нарушает эти правила. Речь идет об общем состоянии здоровья украинцев, которые находятся на этих территориях.
Какие опасные инфекции нашли в воде
Из-за подрыва Каховской ГЭС затопило поля, канализационные сооружения и кладбища. Поэтому все вредные вещества попали в Днепр, Дунай и Черное море.
Так, специалисты обнаружили возбудители инфекционных болезней, в частности:
- сальмонелла энтеритидис и тифимуриум,
- рота-астравирусы,
- холеровидные НАГ вибрионы,
- холеровидные вибрионы алгинолитикус,
- парагемолитикус,
- яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных (острицы, волосоголовцы, собачьи аскариды, ооцисты криптоспоридий).
К тому же индекс лактозопозитивных кишечных палочек значительно превышает нормативные требования.