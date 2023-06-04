Пятно нефтепродуктов образовалось в районе одесского пляжа "Отрада", недалеко от "Птичьего пляжа". На фоне синей водяной поверхности большое черное пятно выглядит довольно жутко и явно неэкологически.

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Инспекторы пытаются установить источник загрязнения

Примечательно, что до начала полномасштабного вторжения это был многолюдный пляж, на котором было разрешено купаться. Кроме этого, неподалеку находится известный "Птичий пляж" – ежедневно туда собираются стаи разных видов пернатых, чтобы "принять ванну" и полакомиться вкусностями, которые оставляют им местные неравнодушные люди.

Одесский городской совет сообщил, что 3 июня специалисты отобрали пробы морской воды в месте загрязнения и отправили ее в лабораторию.

На морской поверхности зрительно наблюдается характерное пятно нефтепродуктов неустановленного размера. Сотрудниками Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) утром 03:06:2023 отобраны пробы морской воды в месте загрязнения с целью проведения соответствующего лабораторного анализа,

– говорится в сообщении.

В настоящее время инспекторы устанавливают объемы и источник загрязнения, а также готовят заявление в правоохранительные органы. Этим занимаются сотрудники Госэкоинспекции, Департамента экологии и природных ресурсов облгосадминистрации и Департамента экологии и развития рекреационных зон.

Нефтяное пятно на пляже отрада: смотрите видео

Словом, даже если на "Отраде" сейчас и не купаются, нефтяное пятно наносит нешуточный вред жителям Черного моря и морской фауне. Это особенно несвоевременно в момент, когда китообразным в нашем море грозит вымирание из-за русских оккупантов.

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