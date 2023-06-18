Наразі є повна заборона купання у морі, вилов морепродуктів та їх реалізація. Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Чому в Одесі заборонили купатися в морі

За словами Братчука, на сьогодні є проблема – це епідеміологічний стан водоймищ, зокрема на Одещині. Мовиться не лише про море, а й річку Дунай та Дністровський лиман.

Є повна заборона купання у морі, вилов морепродуктів та їх реалізація. Тут треба говорити про те, що є персональна відповідальність людей про те, щоб виконувати ці вимоги,

– зазначив він.

Братчук наголосив, що тепер влада буде більш жорстко ставитися до тих, хто порушує ці правила. Мовиться про загальний стан здоров’я українців, які перебувають на цих територіях.

Які небезпечні інфекції знайшли у воді

Через підрив Каховської ГЕС затопило поля, каналізаційні споруди й кладовища. Тому всі шкідливі речовини потрапили у Дніпро, Дунай та Чорне море.

Так, фахівці виявили збудники інфекційних хвороб, зокрема:

сальмонелу ентеритідіс і тіфімуріум,

рота- астравіруси,

холероподібні НАГ вібріони,

холероподібні вібріони алгінолітікус,

парагемолітікус,

яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин (гострики, волосоголовці, собачі аскариди, ооцисти криптоспоридій).

До того ж індекс лактозопозитивних кишкових паличок значно перевищує нормативні вимоги.