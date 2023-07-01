Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, более проблемными для Крыма могут стать следующие годы.

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Лето пережить удастся

После подрыва Каховской ГЭС вода в Крыму стала настоящей роскошью. Вода из Днепра больше не поступает на временно оккупированный полуостров по Северокрымскому каналу.

Крым в этом году будет выходить из воды, которая сейчас набрана в водохранилищах, местных водоемах. Но в этом году более или менее удастся пережить лето, обычно в Крыму бывает засушливым. Ибо все необходимые запасы воды были сделаны весной, было много дождей,

– заметил Рефат Чубаров.

В то же время проблемы будут в аграрном секторе. Дело в том, что агросектор в Крыму потребляет 75% - 80% воды, поступающей в полуостров.

Рефат Чубаров о водоснабжении в Крыму в ближайшее время: смотреть видео

На сколько хватит воды в Крыму

В прошлом году, когда российские оккупанты захватили Новую Каховку и снова открыли доступ воды к Северокрымскому каналу. Исходя из того, что вода будет поступать в достаточном или даже избыточном количестве, россияне посеяли рис. А это культура, требующая очень много воды.

Поэтому, вероятно, проблемы будут именно с выращиванием риса. Он не сможет созреть.

"Что касается питьевой воды для коммунальных нужд – то, что есть в Крыму, хватит или пережить (этот год - 24 Канал). Хотя могут быть перебои с водоснабжением в больших массивах на десятки тысяч людей, которые оккупанты построили в Севастополе, Симферополе, Джанкое и других городах", – отметил глава Меджлиса.

Что будет с водой на полуострове в другие годы будет очень зависеть от погодных условий, в частности, паводков.

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