Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. По его словам, более проблемными для Крыма могут стать следующие годы.
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Лето пережить удастся
После подрыва Каховской ГЭС вода в Крыму стала настоящей роскошью. Вода из Днепра больше не поступает на временно оккупированный полуостров по Северокрымскому каналу.
Крым в этом году будет выходить из воды, которая сейчас набрана в водохранилищах, местных водоемах. Но в этом году более или менее удастся пережить лето, обычно в Крыму бывает засушливым. Ибо все необходимые запасы воды были сделаны весной, было много дождей,
– заметил Рефат Чубаров.
В то же время проблемы будут в аграрном секторе. Дело в том, что агросектор в Крыму потребляет 75% - 80% воды, поступающей в полуостров.
Рефат Чубаров о водоснабжении в Крыму в ближайшее время: смотреть видео
На сколько хватит воды в Крыму
В прошлом году, когда российские оккупанты захватили Новую Каховку и снова открыли доступ воды к Северокрымскому каналу. Исходя из того, что вода будет поступать в достаточном или даже избыточном количестве, россияне посеяли рис. А это культура, требующая очень много воды.
Поэтому, вероятно, проблемы будут именно с выращиванием риса. Он не сможет созреть.
"Что касается питьевой воды для коммунальных нужд – то, что есть в Крыму, хватит или пережить (этот год - 24 Канал). Хотя могут быть перебои с водоснабжением в больших массивах на десятки тысяч людей, которые оккупанты построили в Севастополе, Симферополе, Джанкое и других городах", – отметил глава Меджлиса.
Что будет с водой на полуострове в другие годы будет очень зависеть от погодных условий, в частности, паводков.
Последствия взрыва Каховской ГЭС: последние новости
- На оккупированной части Херсона ситуация после теракта россиян остается критической. Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на улицах Левобережья Херсонщины есть очень много погибших. Однако россияне не беспокоятся о том, чтобы уносить тела людей. Кроме того, там практически нет питьевой воды.
- В Укргидроэнерго обнародовали вывод, что Каховская ГЭС уничтожена полностью. На месте водохранилища фактически образовалась пустыня – земля там покрылась глубокими трещинами и приобрела коричневый цвет.
- Однако последствия подрыва ГЭС вышли далеко за пределы Украины. 29 июня появилась информация о том, что к берегам Абхазии начали прибывать трупы свиней.