Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, проблемнішими для Криму можуть стати наступні роки.
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Літо пережити вдасться
Після підриву Каховської ГЕС вода в Криму стала справжньою розкішшю. Вода з Дніпра більше не надходить до тимчасово окупованого півострова по Північнокримському каналу.
Крим цього року виходитиме з тієї води, яка зараз набрана у водосховищах, місцевих водоймах. Але цьогоріч більш-менш вдасться пережити літо, яке зазвичай у Криму буває посушливим. Бо всі необхідні запаси води були зроблені навесні, було багато дощів,
– зауважив Рефат Чубаров.
Водночас проблеми будуть в аграрному секторі. Річ у тім, що агросектор в Криму споживає 75% – 80% води, яка надходила до півострова.
Рефат Чубаров про водопостачання в Криму найближчим часом: дивитись відео
На скільки вистачить води в Криму
Торік, коли російські окупанти захопили Нову Каховку і знову відкрили доступ води до Північнокримського каналу. Виходячи з того, що вода поступатиме поступала в достатній чи навіть надмірній кількості, росіяни посіяли рис. А це культура, яка потребує дуже багато води.
Тому, ймовірно, проблеми цьогоріч будуть саме з вирощуванням рису. Він не зможе дозріти.
"Що стосується питної чи води для комунальних потреб – те, що є в Криму, вистачить або пережити (цей рік – 24 Канал). Хоч можуть бути перебої з водопостачанням у великих масивах на десятки тисяч людей, які окупанти побудували в Севастополі, Сімферополі, Джанкої та інших містах", – зазначив голова Меджлісу.
Що буде з водою на півострові в інші роки дуже залежатиме від погодних умов, зокрема паводків.
Наслідки підриву Каховської ГЕС: останні новини
- На окупованій частині Херсонщині ситуація після теракту росіян залишається критичною. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що на вулицях Лівобережжя Херсонщини є дуже багато загиблих. Однак росіяни не турбуються про те, щоб забирати тіла людей. Крім того, там фактично немає питної води.
- В Укргідроенерго оприлюднили висновок, що Каховська ГЕС знищена повністю. На місці водосховища фактично утворилась пустеля – земля там вкрилась глибокими тріщинами та набула коричневого кольору.
- Однак наслідки підриву ГЕС вийшли далеко за межі України. 29 червня з'явилась інформація про те, що до берегів Абхазії почали прибувати трупи свиней.