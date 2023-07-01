Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, проблемнішими для Криму можуть стати наступні роки.

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Літо пережити вдасться

Після підриву Каховської ГЕС вода в Криму стала справжньою розкішшю. Вода з Дніпра більше не надходить до тимчасово окупованого півострова по Північнокримському каналу.

Крим цього року виходитиме з тієї води, яка зараз набрана у водосховищах, місцевих водоймах. Але цьогоріч більш-менш вдасться пережити літо, яке зазвичай у Криму буває посушливим. Бо всі необхідні запаси води були зроблені навесні, було багато дощів,

– зауважив Рефат Чубаров.

Водночас проблеми будуть в аграрному секторі. Річ у тім, що агросектор в Криму споживає 75% – 80% води, яка надходила до півострова.

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На скільки вистачить води в Криму

Торік, коли російські окупанти захопили Нову Каховку і знову відкрили доступ води до Північнокримського каналу. Виходячи з того, що вода поступатиме поступала в достатній чи навіть надмірній кількості, росіяни посіяли рис. А це культура, яка потребує дуже багато води.

Тому, ймовірно, проблеми цьогоріч будуть саме з вирощуванням рису. Він не зможе дозріти.

"Що стосується питної чи води для комунальних потреб – те, що є в Криму, вистачить або пережити (цей рік – 24 Канал). Хоч можуть бути перебої з водопостачанням у великих масивах на десятки тисяч людей, які окупанти побудували в Севастополі, Сімферополі, Джанкої та інших містах", – зазначив голова Меджлісу.

Що буде з водою на півострові в інші роки дуже залежатиме від погодних умов, зокрема паводків.

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