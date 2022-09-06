Сегодня очевидно, – Соболевский прогнозирует страшные последствия преступлений россиян в Херсоне
Россияне оккупировали территорию Херсона и совершают в регионе ужасные военные преступления. Известно, что захватчики пытают и похищают местное население.
Уже сегодня информации достаточно, чтобы понимать масштабы преступлений россиян. Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
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Захватчики пытают и похищают людей
Оккупанты будут пытаться уничтожить доказательства совершенных преступлений и имеют на это больше времени. То, что известно уже сегодня – это пытки местного населения и без вести пропавшие люди.
Этого достаточно для того, чтобы после деоккупации процессуально все закрепить и передать в суды и международные организации, чтобы весь мир знал с кем мы воюем,
– отметил Соболевский.
По его словам, происходящее сегодня – так называемые фильтрационные мероприятия. Каждый день поступает определенное количество сообщений о том, что кто-то исчез или забрали человека.
Есть случаи, когда 100% мы знаем, что этого человека забрали оккупанты, даже были свидетели. А когда родственники обращаются к администрациям, там говорят, что "у нас такого человека нет, мы его не задерживали". И установить судьбу этого человека пока невозможно,
– рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета.
"Но будем надеяться, что как можно меньше будет таких сообщений и после деоккупации будем разбираться, что там происходило. Каждый человек, который был до этого привлечен со стороны оккупантов, должен понести ответственность", – подчеркнул Соболевский.
Соболевский спрогнозировал последствия преступлений россиян в Херсонской области: смотрите видео
Какая ситуация в Херсонской области: последние новости
- 4 сентября украинские военные подняли украинский флаг над Высокопольем в Херсонской области. Флаг развевался над больницей на улице Гагарина. Также бойцам досталась трофейная техника от врага.
- Русские военные деморализованы своими поражениями на фронте и отношением собственного управления. Оккупанты массово отказываются участвовать в войне в Украине. Недалеко от Херсона военнослужащие 127 полка 1 армейского корпуса даже устроили бунт, однако их куда-то забрали физлица.
- Оккупанты отключили Каховскую ГЭС. Это повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей. Впрочем, ГЭС с начала оккупации не участвовала в балансировке энергосистемы нашей страны. Следовательно, прорыва дамбы или обмеления не должно быть, поскольку вода будет идти через водосливную дамбу.