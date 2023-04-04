Укладывается в путинскую логику, – Яковенко рассказал о последствиях убийства Татарского

В Санкт-Петербурге в результате взрыва на "творческом вечере" погиб российский пропагандист Владлен Татарский. Инцидент произошел 2 апреля в кафе, владельцем которого вроде бы был руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, к убийству Владлена Татарского может быть причастна кремлевская рука.

Смотрите также Российский государственный терроризм перешел на новый уровень: почему подрыв Татарского – только начало

Кто стоит за убийством Татарского

Игорь Яковенко объяснил, что сейчас доминирует версия "пауков в банке". Также нельзя исключать и вариант, что к ликвидации пропагандиста были присоединены и разъяренные люди, которых возмутили гнусные слова Татарского, которые из его уст звучали отовсюду.

Хотя техника выполнения такой ликвидации скорее всего вероятность того, что эта государственная структура называется ФСБ,

– добавил оппозиционер.

По его словам, Татарского могли убить, чтобы создать прецедент для усиления внутреннего террора.

Россия может свирепствовать

Игорь Яковенко подчеркнул, что этот инцидент может стать началом террора и для Украины.

Вполне возможно, что мы увидим некоторые акции по усилению бомбардировки украинских городов – это укладывается в путинскую логику как ответ на ликвидацию этого преступника,

– отметил он.

Оппозиционер рассказал, что убийство Владлена Татарского может приступить и к усилению репрессий в отношении тех россиян, которые не принимают режим Владимира Путина.

"Это наиболее вероятный сценарий. Это аналогия убийству Сергея Кирова", – отметил он.

Тем более, это прекрасно объясняет мнение: "Какая страна, такие и герои".

Россиян охватила ненависть

Игорь Яковенко подчеркнул, что в российских медиа происходит практически канонизация Татарского.

"Он фактически объявлен святым", – объяснил оппозиционер.

В сети активно распространяются статьи, где Татарского называют чуть ли не христианским мучеником.

"Если путинский режим это все организовал, то он, безусловно, выиграет", – сообщил Яковенко.

В то же время Россия радуется – лишилась еще одного мерзавца.

Какой-то божий страх вселился в головы тех людей, которые занимаются вселением ненависти в головы россиян,

– подчеркнул оппозиционер.

Градус ненависти буквально зашкаливает. На фоне этого россияне готовы поголовно убивать украинцев и сжигать украинские города. Главный преступник России Владимир Путин пока воздержался от комментариев Татарского убийства, но, вероятно, он, по традиции, выдерживает паузу.

Убийство пропагандиста Татарского: главное