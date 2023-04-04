Вкладається в путінську логіку, – Яковенко розповів про наслідки вбивства Татарського

У Санкт-Петербурзі внаслідок вибуху на "творчому вечорі" загинув російський пропагандист Владлєн Татарський. Інцидент відбувся 2 квітня у кафе, власником якого начебто був керівник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, до вбивства Владлєна Татарського може бути причетна кремлівська рука.

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Хто стоїть за вбивством Татарського

Ігор Яковенко пояснив, що зараз домінує версія "павуків у банці". Також не можна відкидати й варіант, що до ліквідації пропагандиста були долучені й розлючені люди, яких обурили мерзотні слова Татарського, які з його вуст лунали звідусіль.

Хоча техніка виконання такої ліквідації найімовірніше вірогідність того, що ця державна структура називається ФСБ,

– додав опозиціонер.

За його словами, Татарського могли вбити, щоб створити прецедент для посилення внутрішнього терору.

Росія може лютувати

Ігор Яковенко підкреслив, що цей інцидент може також стати початком терору й для України.

Цілком можливо, що ми побачимо деякі акції щодо посилення бомбардування українських міст – це вкладається у путінську логіку як відповідь на ліквідацію цього злочинця,

– зазначив він.

Опозиціонер розповів, що вбивство Владлєна Татарського може розпочати й посилення репресій стосовно тих росіян, які не приймають режим Владіміра Путіна.

"Це найбільш вірогідний сценарій. Це аналогія до вбивства Сєргєя Кірова", – зазначив він.

Тим паче це чудово пояснює думку: "Яка країна, такі й герої".

Росіян охопила ненависть

Ігор Яковенко наголосив, що в російських медіа відбувається практично канонізація Татарського.

"Він фактично оголошений святим", – пояснив опозиціонер.

У мережі активно ширяться статті, де Татарського називають ледь не християнським мучеником.

"Якщо путінський режим це все організував, то він, безумовно, виграє", – повідомив Яковенко.

Водночас Росія радіє – позбулася ще одного мерзотника.

Якийсь страх божий вселився у голови тих людей, які займаються вселення ненависті в голови росіян,

– підкреслив опозиціонер.

Градус ненависті буквально зашкалює. На фоні цього росіяни готові поголівно вбивати українців та спалювати українські міста. Головний злочинець Росії Владімір Путін поки що утримався від коментарів вбивства Татарського, але, ймовірно, він, за традицією, витримує паузу.

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