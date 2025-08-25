Под Токмаком Силы обороны Украины поразили российский поезд. После этого оккупанты пытались его оттянуть, но понесли еще большие потери. Ситуация с логистикой на направлении у врага остается сложной.

Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 Канала отметил, что после удара по поезду под Токмаком россияне в течение двух суток не могли подойти к нему. Они понимали, что там царят украинские дроны.

Смотрите также Партизаны нанесли тяжелый удар по военной логистике России в Волгограде: есть серьезные перебои

После удара железная дорога замерла

Позже оккупанты долго размышляли, как спасать то, что осталось от поезда, ведь сначала по нему был нанесен удар, а потом ежедневно там оставались определенные цистерны, которые Силы обороны поджигали.

Железная дорога стоит. Как раз стоит этот поезд, между Волновахой, Мелитополем, и Жанкоем. То есть, просто мертвая ветка,

– сказал Петр Андрющенко.

Он добавил, что россияне потом решились и выгнали ремонтный поезд, но в результате потеряли два тепловоза и сам ремонтный поезд. Теперь его еще надо вытаскивать и оттягивать. У них остался только один ремонтный поезд, на котором можно проводить ремонт и растягивать эти поезда. Они смотрят на то, что стоит сожженное, видят, что у них только один поезд, и понимают, что делать. А делать что-то надо.

Это очень ярко демонстрирует, что на долгое время логистике по железной дороге, по Запорожскому направлению гаплык. Когда даже они растянут, когда даже они смогут отремонтировать все это займет время. Будет большой вопрос, как гонять поезда,

– сказал Андрющенко.

Он добавил, что промежуток времени между поездами, которые пострадали в прошлый раз, и теми, что снова решились ехать полноценным составом, составляет более трех недель. То есть тогда повреждения были значительно меньше, условно говоря. А сейчас они долго будут раздумывать, что с этим делать, поэтому поезд стоит.

Он также отметил, что было бы хорошо, если бы ВСУ "разрушили". Волновахский узел. Он сказал, что, если бы Донецкое направление позаимствовало опыт Запорожского, это могло бы существенно ухудшить логистику врага.

Как функционирует логистика?

На сегодня основная ветка – это Ростовская область, Иловайск. Между Донецком и Макеевкой есть большая железнодорожная база, где грузы разгружаются и загружаются.

Следующая большая база, которая по сути является основной, – это Волновахский узел. Поезда прибывают на Волноваху, где их разгружают или перегружают, после чего они направляются непосредственно в Мелитополь, Токмак или Джанкой. Именно по этой ветке был остановлен последний поезд.

России будет очень сложно организовать железнодорожное снабжение на Донецком направлении, если разрушить Волновахский узел или уничтожить максимальное количество тепловозов (потому что большинство из них не электрифицированы). Ежедневно поезда отправляются регулярно, известно время отправления.

Он пояснил, что к логистическим маршрутам добавились Ростовская область и Кубань. Ударами ВСУ по железной дороге можно нарушить логистику противника. Хотя логичнее было бы начинать с украинской стороны, двигаясь в сторону России или каким-то встречным путем.

Более подробно о поражении российских поездов: что стоит знать?